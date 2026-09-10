Patryk pędził 130 km/h i wjechał w rodzinę. Dziewczynka straciła rodziców i brata

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-10 18:12

Na 19 lat więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie Patryka F., który w grudniu 2023 roku, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał w idącą chodnikiem rodzinę. Zginęły trzy osoby. Sąd zasądził wobec mężczyzny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Patryk F. musi zapłacić też zadośćuczynienie rodzinie ofiar.

  • Sąd Okręgowy w Szczecinie nieprawomocnie skazał Patryka F. na 19 lat więzienia.
  • W grudniu 2023 roku kierowane przez niego auto wjechało w rodzinę idącą chodnikiem w Międzyzdrojach.
  • Zginęli rodzice i ich syn, a jako jedyna przeżyła małoletnia dziewczynka.

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał w czwartek Patryka F. na 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i pół miliona złotych zadośćuczynienia dla dziewczynki, która jako jedyna z czteroosobowej rodziny przeżyła wypadek. Mężczyzna musi też zapłacić zadośćuczynienie czterem członkom rodziny ofiar.

Jak ustaliła prokuratura, Patryk F. 23 grudnia 2023 r. jadąc samochodem około 130 km/h ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach wjechał w idące chodnikiem małżeństwo z dwojgiem dzieci.

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Kobieta, mężczyzna i ich syn zginęli na miejscu. Małoletnia dziewczynka doznała lekkich obrażeń ciała. Badania przeprowadzone bezpośrednio po wypadku wykazały, że Patryk F. był pod wpływem MDMA (ecstasy).

- Swoim zachowaniem niewątpliwie spowodował pan zdarzenie, na skutek którego poniosły śmierć trzy osoby. Czwarta przeżyła, ale została pozbawiona rodziców i rodzeństwa. Pana zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne społecznie, nie ulega wątpliwości, że jest to zachowanie tragiczne w swoich skutkach – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Michał Krzywulski.

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- Nie wiem, czy to zdarzenia spędza panu sen z powiek, ale jedno jest pewne: czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie – dodał.

Patryk F. odpowiadał też za inne przestępstwa, do których w śledztwie i przed sądem się przyznał, to m.in. kierowanie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego oraz posiadanie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz tzw. dopalaczy.

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Podczas procesu mężczyzna mówił, że próbował popełnić samobójstwo, a jego zamiarem było uderzenie samochodem w drzewo. Dziewczynka, która przeżyła wypadek, przebywa obecnie w rodzinie zastępczej.

- Zobaczymy jakie motywy postępowania i swojej decyzji sąd wskaże w pisemnym uzasadnieniu i myślę, że apelację będziemy składać. Będziemy wnioskować o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, uznając, że nie był to wypadek komunikacyjny, tylko zabójstwo – powiedziała pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych adw. Patrycja Urban-Malada.

Złożenie apelacji zapowiada też prokuratura. Wyrok nie jest prawomocny.

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