Niemieccy policjanci nie mieli litości. Trzech Polaków trafiło z granicy prosto za kratki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-10 10:28

W miniony weekend niemiecka policja miała ręce pełne roboty. Funkcjonariusze zatrzymali trzech Polaków, którzy próbowali wjechać do Niemiec, choć każdy z nich był poszukiwany przez prokuraturę. Dwóch trafiło za kratki, a jeden ma przed sobą wielomiesięczną odsiadkę oraz procedurę deportacyjną. „To pokazuje, jak ważne są kontrole graniczne. W takich przypadkach nie ma mowy o przypadkowości” – komentuje Lars Petersen z policji w Pasewalku.

Polacy zatrzymani na granicy z Niemcami
Autor: Shutterstock

Pierwszy zatrzymany: 45-latek z Flixbusa

W piątek podczas kontroli na przejściu Kołbaskowo-Pomellen funkcjonariusze zatrzymali 45‑letniego Polaka, który podróżował Flixbusem. Sprawdzenie w systemach wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany przez prokuraturę w Berlinie za jazdę bez prawa jazdy.

Nie zapłacił zasądzonej grzywny – 993 euro – dlatego musi odsiedzieć 19 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

– W takich sytuacjach procedura jest jasna: jeśli nie ma możliwości uregulowania należności, osoba trafia do zakładu karnego – podkreśla Petersen.

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Dramatyczny finał kontroli: 600 dni więzienia

Tego samego dnia, około godziny 18:15, policjanci zatrzymali 40‑letniego Polaka, również poszukiwanego przez berlińską prokuraturę. Tym razem chodziło o poważne przestępstwo – ciężki rabunek.

System wykazał, że mężczyzna ma do odbycia 600 dni pozbawienia wolności. Nie przewidziano żadnej możliwości zamiany kary na grzywnę.

To jednak nie koniec – wobec Polaka obowiązuje także zakaz wjazdu do Niemiec, decyzja o deportacji oraz postępowanie imigracyjne.

– To przykład osoby, która wielokrotnie łamała prawo. Takie przypadki wymagają natychmiastowej reakcji – mówi Petersen.

Trzeci Polak zatrzymany nocą

W sobotę wieczorem policjanci zatrzymali kolejnego 45‑letniego Polaka, tym razem poszukiwanego przez prokuraturę Frankenthal za kradzież.

Mężczyzna miał do odbycia 25 dni zastępczej kary więzienia, z której mógł się uwolnić, płacąc 1250 euro oraz 84,50 euro kosztów postępowania. Nie był w stanie uregulować należności.

Dodatkowo wobec Polaka prowadzono poszukiwania w celu ustalenia miejsca pobytu przez prokuraturę we Frankfurcie nad Menem. Ostatecznie trafił do więzienia w Neustrelitz.

„To nie są incydenty jednostkowe”

– Podczas kontroli granicznych regularnie ujawniamy osoby poszukiwane. To nie są sytuacje wyjątkowe – wielu podróżnych ma na koncie zaległe wyroki, grzywny czy zakazy wjazdu – podsumowuje Lars Petersen.

Przypomnijmy, kontrole graniczne - zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej - zostały przedłużone do marca 2027 roku.

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