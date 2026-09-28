Zniszczyli pociąg, straty są ogromne. Sąd podjął decyzję w sprawie pseudografficiarzy z Ładzina

Sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch podejrzanych

W czwartek, 25 września, przed Sądem Rejonowym w Kamieniu Pomorskim odbyły się posiedzenia dotyczące zastosowania środków zapobiegawczych wobec pięciu zatrzymanych mężczyzn. Wszyscy mają status podejrzanych w sprawie pomalowania pociągu farbą w sprayu.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych wobec dwóch osób i zastosował wobec nich najsurowszy środek zapobiegawczy. Podejrzani najbliższy miesiąc spędzą w areszcie.

Pozostali podejrzani będą odpowiadać z wolnej stopy. Policja nie ujawnia obecnie szczegółów dotyczących zgromadzonego materiału dowodowego ani dalszych planowanych czynności procesowych.

Głośny atak na pociąg w Ładzinie

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 września na stacji Ładzin w gminie Wolin. Zamaskowana grupa zatrzymała pociąg Polregio, uruchamiając hamulec bezpieczeństwa i mechanizm awaryjnego otwierania drzwi.

Następnie sprawcy pokryli wagon farbą w sprayu, malując między innymi drzwi, okna, lusterka i kamery zewnętrzne. Skład nie mógł kontynuować jazdy, a pasażerowie przez pewien czas pozostawali uwięzieni w pociągu. Straty oszacowano na ponad 92 tysiące złotych.

Wpadli przez pozostawioną kamerę GoPro

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Kamienia Pomorskiego i Szczecina nabrało tempa po zabezpieczeniu pozostawionej na miejscu kamery sportowej GoPro. Jak informowali wcześniej śledczy, analiza zapisanych materiałów pozwoliła wytypować osoby mogące mieć związek z atakiem.

Nagrania miały również dokumentować podobne działania poza granicami Polski, w tym pomalowanie składu metra w Berlinie. To właśnie zgromadzony materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania pięciu mężczyzn.

Śledztwo nadal trwa

Podejrzani usłyszeli wcześniej zarzuty dotyczące m.in. zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy, uszkodzenia elementów infrastruktury oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Za zarzucane czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

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