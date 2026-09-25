Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej

Hotel Gołębiewski w Pobierowie organizuje sylwestra

Gołębiewski Pobierowo przygotował na koniec roku specjalną ofertę sylwestrową. Hotel zaprasza gości na kilkudniowy pobyt nad Bałtykiem od 30 grudnia do 2 stycznia, łącząc wypoczynek z zabawą podczas nocy sylwestrowej. Co ciekawe, w programie znalazła się osobna propozycja dla dorosłych oraz atrakcje przygotowane z myślą o dzieciach.

Najważniejszym punktem wieczoru będzie oczywiście bal dla dorosłych, który poprowadzą dziennikarze - Katarzyna Zdanowicz i Jarosław Kuźniar. O oprawę muzyczną zadbają zespół coverowy oraz DJ, a organizatorzy zapowiadają także uroczystą kolację i część bufetową. Dla najmłodszych przygotowano natomiast osobny bal z animatorami, DJ-em i specjalnym menu.

Ile kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo?

Samo uczestnictwo w balu sylwestrowym to wydatek 1250 zł od osoby dla gości hotelowych. Osoby, które nie nocują w hotelu, za udział w balu zapłacą 1500 zł od osoby. Osobny bal dla dzieci jest natomiast w cenie 250 zł za dziecko w wieku od 0 do 14 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że ceny balu nie obejmują całego pobytu. Goście, którzy chcą spędzić w Pobierowie kilka dni, muszą doliczyć koszt zakwaterowania w ramach pakietu sylwestrowego. Hotel prowadzi rezerwacje na pobyt od 30 grudnia do 2 stycznia, a ostateczna cena zależy m.in. od wybranego pokoju i warunków rezerwacji.

Nocleg w hotelu Gołębiewski Pobierowo - cena

W terminie od 30 grudnia 2026 roku do 2 stycznia 2027 roku nocleg dla dwóch osób dorosłych to koszt 4 350,74 zł w przypadku oferty bezzwrotnej lub 4 704,87 zł w przypadku oferty elastycznej. Tak jak wspominaliśmy, osoby, które w tym terminie będą chciały wziąć udział w zabawie sylwestrowej do kosztów pobytu będą musieli doliczyć 1250 zł.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]