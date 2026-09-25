Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-25 8:47

Choć sylwester wydaje się być odległym terminem, to tak naprawdę zbliża się on do nas wielkimi krokami. Warto więc już teraz zaplanować sobie to, jak spędzimy zarówn ostatni, jak i pierwszy dzień nowego roku. Jeśli chcecie wyjechać na organizowane wydarzenie, być może zainteresuje was impreza nad samym Bałtykiem w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Cena? Może zaskoczyć.

Bal sylwestrowy w eleganckiej sali pełnej gości. O ofercie hotelu Gołębiewski Pobierowo przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Hotel Gołębiewski w Pobierowie/ Materiały prasowe

Hotel Gołębiewski w Pobierowie organizuje sylwestra

Gołębiewski Pobierowo przygotował na koniec roku specjalną ofertę sylwestrową. Hotel zaprasza gości na kilkudniowy pobyt nad Bałtykiem od 30 grudnia do 2 stycznia, łącząc wypoczynek z zabawą podczas nocy sylwestrowej. Co ciekawe, w programie znalazła się osobna propozycja dla dorosłych oraz atrakcje przygotowane z myślą o dzieciach.

Najważniejszym punktem wieczoru będzie oczywiście bal dla dorosłych, który poprowadzą dziennikarze - Katarzyna Zdanowicz i Jarosław Kuźniar. O oprawę muzyczną zadbają zespół coverowy oraz DJ, a organizatorzy zapowiadają także uroczystą kolację i część bufetową. Dla najmłodszych przygotowano natomiast osobny bal z animatorami, DJ-em i specjalnym menu.

Polecany artykuł:

Ile kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo?

Samo uczestnictwo w balu sylwestrowym to wydatek 1250 zł od osoby dla gości hotelowych. Osoby, które nie nocują w hotelu, za udział w balu zapłacą 1500 zł od osoby. Osobny bal dla dzieci jest natomiast w cenie 250 zł za dziecko w wieku od 0 do 14 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że ceny balu nie obejmują całego pobytu. Goście, którzy chcą spędzić w Pobierowie kilka dni, muszą doliczyć koszt zakwaterowania w ramach pakietu sylwestrowego. Hotel prowadzi rezerwacje na pobyt od 30 grudnia do 2 stycznia, a ostateczna cena zależy m.in. od wybranego pokoju i warunków rezerwacji.

Nocleg w hotelu Gołębiewski Pobierowo - cena

W terminie od 30 grudnia 2026 roku do 2 stycznia 2027 roku nocleg dla dwóch osób dorosłych to koszt 4 350,74 zł w przypadku oferty bezzwrotnej lub 4 704,87 zł w przypadku oferty elastycznej. Tak jak wspominaliśmy, osoby, które w tym terminie będą chciały wziąć udział w zabawie sylwestrowej do kosztów pobytu będą musieli doliczyć 1250 zł.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI