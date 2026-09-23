Wigilia w Pobierowie. Sprawdzamy cennik hotelu Gołębiewski

Popularność hotelu Gołębiewski w Pobierowie nie słabnie

Latem 2026 roku na wybrzeżu działalność rozpoczął ogromny i niezwykle wyczekiwany hotel - Gołębiewski Pobierowo. Wypoczynek w tym wielkim resorcie premium od samego początku budził ogromne emocje wśród wczasowiczów.

Z dostępnych informacji wynika, że po zakończeniu szczytu wakacyjnego zarządcy kompleksu notują świetne statystyki, a turystów nie brakowało. Chociaż urlopowe miesiące dawno za nami, potężna inwestycja nad Bałtykiem wciąż przyciąga tłumy chętnych na chwilę relaksu. Znaczna część turystów planuje zarezerwować tam także noclegi w grudniu, licząc na niezapomniane doznania kulinarne świąteczne w ekskluzywnym wydaniu. Sprawdzamy zatem, jak dokładnie wygląda ta oferta.

Cennik kolacji wigilijnej w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski przygotował wystawną wieczerzę 24 grudnia, stanowiącą doskonałą alternatywę dla wczasowiczów stroniących od domowego gotowania. Ceny uroczystej kolacji wigilijnej dla gości hotelowych przedstawiają się następująco:

520 zł w przypadku osoby pełnoletniej,

260 zł dla małoletnich poniżej 14. roku życia.

Warto zaznaczyć, że w wydarzeniu mogą wziąć udział także osoby niezameldowane, jednak dla nich stawki są odpowiednio wyższe i wynoszą 624 złote za dorosłego i 312 złotych za dziecko. Należy też pamiętać, że wykupiony wcześniej pakiet noclegowy nie obejmuje specjalnej wieczerzy, dlatego goście muszą ją traktować jako dodatek. Osoby, które jednak jej nie wykupią, nie zostaną bez wigilijnego posiłku – hotel zapowiada dla nich potrawy wigilijne w formie bufetu w Restauracji Czerwonej.

- Spotkajmy się przy jednym stole w tym wspaniałym czasie. Bedziemy razem kolędować, bawić się z animatorami, przyjedzie do nas Mikołaj a każdy możliwy kąt wypełnimy choinkami. Dla osób, które nie wykupią Uroczystej Kolacji przygotujemy potrway wigilijne w Restauracji Czerwonej, w formie bufetu - czytamy na stronie hotelu.

Boże Narodzenie w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Wynajęcie pokoju w Gołębiewskim w grudniu zagwarantuje niezwykłą atmosferę, ale ta wiąże się ze sporymi wydatkami. Stawki za wypoczynek u wybrzeży Bałtyku w hotelu Gołębiewski są bowiem dość wysokie. Para dorosłych planująca pobyt pomiędzy 23 a 27 grudnia musi zapłacić 5 769,74 zł, o ile zdecyduje się na wariant bezzwrotny. Jeśli urlopowicze wybiorą bezpieczniejszą opcję z możliwością bezpłatnego anulowania rezerwacji, ostateczny rachunek za te kilka dni wzrośnie do poziomu 6 239,37 zł.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]