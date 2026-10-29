Gdy prowadziła transmisję na żywo, na komendzie rozdzwonił się telefon. Patostreamerka zatrzymana

Szokująca transmisja i natychmiastowa reakcja widzów

Skandaliczne sceny rozegrały się na jednej z popularnych platform społecznościowych. Kobieta prowadząca relację na żywo postanowiła przyciągnąć uwagę internautów za wszelką cenę. Prezentowane przez nią treści oraz zachowanie szybko jednak przekroczyły granice dobrego smaku i – co ważniejsze – prawa.

Widzowie oglądający transmisję natychmiast zorientowali się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a publikowane materiały mogą stanowić przestępstwo. O sprawie zaalarmowano policję. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim nie zbagatelizowali zgłoszeń i niezwłocznie przystąpili do działania.

Zatrzymana zaraz po wyłączeniu kamery

Mundurowi dokładnie monitorowali sytuację, a finał internetowego show nastąpił tuż po zakończeniu transmisji. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i przewieźli ją do jednostki.

– Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zatrzymali kobietę w związku z treściami prezentowanymi podczas transmisji na żywo na popularnej platformie społecznościowej. Zatrzymana usłyszała już zarzut na podstawie nowych przepisów kodeksu karnego dotyczących tzw. patostreamingu – relacjonuje st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

W toku prowadzonych czynności procesowych z udziałem podejrzanej śledczy zebrali niezbędny materiał dowodowy. Kobieta złożyła wyjaśnienia, jednak to nie uchroni jej przed surowymi konsekwencjami. Za popełniony czyn odpowie przed sądem.

Nowe przepisy bez litości dla patostreamerów

Sprawa z Kamienia Pomorskiego pokazuje, że sieć dawno przestała być strefą bezprawia, w której można bezkarnie łamać zasady dla zdobycia rozgłosu i wyświetleń. Śledczy przypominają, że chęć zyskania popularności czy zwiększenia grona obserwujących nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

– W toku prowadzonych czynności zatrzymana usłyszała zarzut z artykułu 255b Kodeksu karnego, dotyczącego publicznego rozpowszechniania określonych treści za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, czyli tzw. patostreamingu – wyjaśnia starszy aspirant Izabela Kik z KPP w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, twórcy internetowi przekraczający granice prawa muszą liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Za tego typu formy patostreamingu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje do internautów o dalsze reagowanie na wszelkie patologiczne zachowania w sieci i zapewnia, że każde takie zgłoszenie jest traktowane z należytą powagą.

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