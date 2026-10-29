Pogoda w Szczecinie: 30 października - 1 listopada

Weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem chmur, które będą dominować na niebie od piątku aż do niedzieli. Mimo stałego zachmurzenia, aura nie będzie monotonna – kluczową rolę odegrają zmiany temperatury. Deszczu prawie nie zobaczymy, co pozwoli na swobodne planowanie czasu, ale warto zwrócić uwagę na wyraźne ochłodzenie prognozowane na koniec weekendu.

Spokojny i łagodny początek weekendu

Piątek, 30 października, przywita mieszkańców Szczecina dużym zachmurzeniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 12 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień, obok soboty, najcieplejszym w prognozowanym okresie. Nocą temperatura spadnie do około 8°C. Warto mieć na uwadze, że mogą pojawić się symboliczne, niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie będzie mocno odczuwalny.

Sobota, 31 października, przyniesie bardzo podobne warunki. Niebo nad Szczecinem wciąż będzie całkowicie pokryte chmurami, ale tym razem nie należy spodziewać się żadnych opadów. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 12°C, a minimalna wyniesie około 7°C. Jedyną zauważalną różnicą w porównaniu do piątku będzie nieco silniejszy wiatr, który osiągnie prędkość około 3 m/s. Dzień będzie więc stabilny, ale może być odczuwalnie bardziej rześki.

Niedziela przyniesie wyraźną zmianę

Ostatni dzień weekendu, 1 listopada, okaże się zupełnie inny pod względem temperatury. Mimo że na niebie wciąż dominować będzie zachmurzenie, a opady nie są prognozowane, odczujemy wyraźny spadek temperatury. Słupki rtęci w ciągu dnia zatrzymają się na poziomie zaledwie 9 stopni Celsjusza. Niedzielna noc będzie najchłodniejsza w całym okresie – termometry wskażą około 4°C. Tego dnia wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 1 m/s, co przy bezwietrznej aurze może potęgować uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Szczecinie przy takiej pogodzie?

Stabilna i przeważnie bezdeszczowa aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, choć plany warto dopasować do zmieniającej się temperatury. Piątek i sobota, z temperaturą sięgającą 12 stopni, to dobry moment na dłuższe spacery po miejskich parkach czy wzdłuż rzeki. Pochmurne niebo nie powinno w tym przeszkadzać.

Z kolei w niedzielę, kiedy zrobi się znacznie chłodniej, lepszym pomysłem mogą być krótsze wyjścia lub spędzenie czasu w zamkniętych przestrzeniach. Spadek temperatury do 9 stopni w dzień i zaledwie 4 stopni w nocy z pewnością będzie odczuwalny. Warto więc rozważyć wizytę w jednej z instytucji kultury lub ogrzanie się w przytulnej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather