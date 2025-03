Dostawca pieczywa zobaczył krew. W hotelu rozegrał się koszmar. Adrian K. oskarżony

Polacy boją się go jak ognia, a Niemcy robią to od lat i są zadowoleni. Nowy obowiązek wkrótce także u nas

Brutalne zabójstwo w hotelu w Świnoujściu. Do sądu trafił akt oskarżenia

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu Sylwia Purcha, skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Adrianowi K., oskarżając go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem pracownika ochrony hotelu Herkules w Świnoujściu.

Czytaj także: Brutalne zabójstwo w Świnoujściu. 27-latek podejrzewany o zabicie 71-letniego ochroniarza

Prokurator oskarżyła młodego mężczyznę o to, że w nocy z 20 na 21 października 2023 roku, w holu recepcji hotelu Herkules w Świnoujściu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pracownika ochrony tego Hotelu oraz działając ze szczególnym okrucieństwem, zadał pokrzywdzonemu mężczyźnie osiem ciosów pięścią w twarz, podduszał go, a następnie gdy leżał on na plecach, zadał mu ponad 100 kopnięć obutą nogą w głowę i twarz, czym spowodował pokrzywdzonemu liczne obrażenia ciała. To z kolei skutkowało śmiercią mężczyzny. Po wszystkim zniszczył hotelowe mienie. Między innymi butelki z alkoholem, telewizor, klosze i stoły barowe oraz ladę barową. Te szkody hotel wycenił na 40 tysięcy złotych.

- W toku śledztwa oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Adrian K. nie był dotychczas karany. Zastosowany względem Adriana K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany jest nadal - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Za zarzuconą oskarżonemu zbrodnię grozi kara pozbawienia wolości na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zabójstwo w hotelu w Świnoujściu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.