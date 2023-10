Brutalne zabójstwo w Świnoujściu. Prokuratura zdradza nowe fakty

Świnoujście. Zabójstwo w hotelu. Nowe fakty

O makabrycznym odkryciu w Świnoujściu już pisaliśmy. Rankiem dostawca pieczywa zauważył krew w hotelowej recepcji i wezwał służby. Okazało się, że doszło do morderstwa.

Ofiarą jest 71-letni pracownik ochrony zatrudniony przez hotel. Niewykluczone, że w zakresie jego obowiązków była też nocna obsługa recepcji, stąd być może wynikały początkowe informacje podawane przez lokalne, że pokrzywdzonym jest recepcjonista.

Napastnik pomylił hotele?

Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że do zabójstwa doszło około godz. 2:30 w nocy z piątku na sobotę (20-21 października). Wszystko wskazuje na to, że napastnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pomylił hotele i zaczął się dobijać do drzwi, jednak nie w tym hotelu, w którym był zameldowany. Gdy pojawił się ochroniarz, doszło do awantury. 71-latek otrzymał dużą ilość ciosów.

Napastnik uciekł, jednak nie nacieszył się wolnością zbyt długo. Kilka godzin później został zatrzymany na terenie miasta. To 27-letni Polak mieszkający za granicą, który spędzał weekend w Świnoujściu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Goście, którzy przebywali w tym czasie w hotelu, nic nie słyszeli i nie widzieli. O tragedii, do której doszło w nocy, dowiedzieli się dopiero rano, gdy zeszli na śniadanie.

- Sprawca zadał ofierze szereg ciosów skutkujących zgonem pokrzywdzonego i oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku działań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Świnoujściu został zatrzymany - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokurator zaznaczył, że jak tylko stan podejrzewanego będzie na to pozwalał, zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe i ogłoszony zostanie mu zarzut zabójstwa. Prawdopodobnie stanie się to w niedzielę.

- Następnie będzie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Świnoujściu o jego tymczasowe aresztowanie - informuje prok. Wieczorkiewicz.