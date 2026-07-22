Zbrodnia w Chojnie. Sąd podjął ważną decyzję w sprawie 20-latka

Decyzja sądu: „Prawdopodobieństwo popełnienia czynów jest duże”

W środę po południu podejrzany o zabójstwo swojej matki i usiłowanie zabójstwa babci, został doprowadzony do sądu w Gryfinie. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt – i sędzia przychylił się do tego wniosku.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala, przekazał w rozmowie z PAP, że w ocenie sądu prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów jest określane jako „duże”.

– Sąd ocenił, że prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanego jest duże i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu do 18 października. Wskazano również na klasyczne przesłanki stosowania aresztu: zagrożenie wysoką karą, ryzyko matactwa oraz możliwość ucieczki - poinformował Michał Tomala.

Sędzia poinformował także, że Karol otrzymał obrońcę z urzędu.

Tragedia w Chojnie

Do dramatu doszło w poniedziałek rano, 20 lipca. W nowo budowanym domu na posesji rodziny Sz. znaleziono ciało 46‑letniej Aleksandry. Kobieta miała poważne obrażenia głowy. Na miejscu była również jej matka – babcia 20-latka – która zasłabła i została zabrana do szpitala.

Śledczy ustalili, że to ona miała być drugą ofiarą ataku.

Policyjna obława: drony, psy tropiące i błyskawiczne zatrzymanie

Mężczyzny nie było na miejscu tragedii. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania, ogłaszając alarm dla całej jednostki. W teren ruszyli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi, operatorzy dronów oraz oddział prewencji ze Szczecina.

20‑latek został zatrzymany około godziny 13.00 – niespełna trzy godziny po ujawnieniu zwłok.

Zarzuty prokuratury: zabójstwo i usiłowanie zabójstwa

We wtorek zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, gdzie usłyszał dwa zarzuty.

– Podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa matki oraz usiłowania pozbawienia życia w zamiarze bezpośrednim swojej babci - poinformował prok. Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Za te czyny grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Co dalej? Śledztwo trwa

Gryfińska prokuratura prowadzi intensywne czynności, analizuje materiał dowodowy i przesłuchuje świadków. Kluczowe będzie ustalenie motywu oraz dokładnego przebiegu wydarzeń w nowo budowanym domu.

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