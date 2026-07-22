Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Wszystkie osiem monitorowanych kąpielisk w Darłowie zostało dziś, 22 lipca 2026 roku, zamkniętych dla kąpiących się. Powodem wywieszenia czerwonej flagi na każdym z nich są wysokie fale, które stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto spróbowałby wejść do wody.

Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk w Darłowie:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1

Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2

Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3

Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5

Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem silnego załamania pogody nad Bałtykiem, które rozpoczęło się wczoraj. Choć prędkość wiatru na samych plażach spadła obecnie do około 4 m/s, to wzburzone przez wcześniejszy sztorm morze wciąż generuje potężne fale i niebezpieczne prądy wsteczne. W takich warunkach ratownicy nie mają wątpliwości – kąpiel w morzu jest absolutnie zabroniona.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Bardzo dobrze wygląda sytuacja w kwestii czystości wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody, przeprowadzona 17 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badania laboratoryjne zaplanowano na 28 lipca. Jedyną przeszkodą uniemożliwiającą wejście do wody są obecnie wyłącznie wysokie, niebezpieczne fale wywołane przez sztormową aurę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa nie sprzyja typowo letniemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza w Darłowie wynosi dziś zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 16°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, a plażowicze zamiast strojów kąpielowych powinni raczej wybrać ciepłe bluzy. Nad morzem nadal mogą występować przelotne opady deszczu, co jest efektem przechodzącego przez północną Polskę frontu burzowego.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku: Choć szum fal może kusić, bezwzględnie przestrzegaj zakazów. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i regularnie monitoruj kolor flagi na stanowiskach ratowniczych, ponieważ warunki na morzu mogą ulec zmianie w ciągu dnia. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze!

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