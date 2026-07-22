Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 13:03

Środa, 22 lipca, przynosi bardzo trudne warunki na wybrzeżu w Darłowie. Przechodzący nad Polską front atmosferyczny oraz silny sztorm na Bałtyku sprawiły, że na wszystkich tutejszych plażach powiewają dziś czerwone flagi. Choć wiatr na brzegu chwilowo osłabł, to wysokie, niebezpieczne fale oraz silne prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Wszystkie osiem monitorowanych kąpielisk w Darłowie zostało dziś, 22 lipca 2026 roku, zamkniętych dla kąpiących się. Powodem wywieszenia czerwonej flagi na każdym z nich są wysokie fale, które stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto spróbowałby wejść do wody.

Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk w Darłowie:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5

Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem silnego załamania pogody nad Bałtykiem, które rozpoczęło się wczoraj. Choć prędkość wiatru na samych plażach spadła obecnie do około 4 m/s, to wzburzone przez wcześniejszy sztorm morze wciąż generuje potężne fale i niebezpieczne prądy wsteczne. W takich warunkach ratownicy nie mają wątpliwości – kąpiel w morzu jest absolutnie zabroniona.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Bardzo dobrze wygląda sytuacja w kwestii czystości wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody, przeprowadzona 17 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badania laboratoryjne zaplanowano na 28 lipca. Jedyną przeszkodą uniemożliwiającą wejście do wody są obecnie wyłącznie wysokie, niebezpieczne fale wywołane przez sztormową aurę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa nie sprzyja typowo letniemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza w Darłowie wynosi dziś zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 16°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, a plażowicze zamiast strojów kąpielowych powinni raczej wybrać ciepłe bluzy. Nad morzem nadal mogą występować przelotne opady deszczu, co jest efektem przechodzącego przez północną Polskę frontu burzowego.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku: Choć szum fal może kusić, bezwzględnie przestrzegaj zakazów. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i regularnie monitoruj kolor flagi na stanowiskach ratowniczych, ponieważ warunki na morzu mogą ulec zmianie w ciągu dnia. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze!

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