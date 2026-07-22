Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Choć ostatnie godziny na polskim wybrzeżu upłynęły pod znakiem niespokojnej, sztormowej aury i gwałtownych porywów wiatru, sytuacja w Międzyzdrojach uległa wyraźnej poprawie. Na obu oficjalnych kąpieliskach nie obowiązują obecnie żadne zakazy, co oznacza, że plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza. Wiatr wyhamował do spokojnych 6 m/s, co stwarza komfortowe warunki do odpoczynku na piasku.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref plażowych w Międzyzdrojach na dzień 22 lipca 2026 roku:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w Bałtyku ma również 19°C . Wiatr wieje z prędkością 6 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma również . Wiatr wieje z prędkością . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również odnotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 19°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna – stan przydatności potwierdzono w badaniu z 17 lipca, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 4 sierpnia.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na monitorowanych plażach w Międzyzdrojach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część kąpieliska są w pełni bezpieczne pod względem biologicznym. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan wody, a ostatnie kompleksowe badania laboratoryjne z połowy lipca nie wykazały obecności niebezpiecznych mikroorganizmów. Kąpiele w morzu są zatem w pełni dozwolone.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa przynosi umiarkowane, typowo nadmorskie warunki z temperaturą powietrza i wody wynoszącą 19°C oraz łagodnym wiatrem. Choć na całym Pomorzu wciąż mogą pojawiać się przelotne chmury i deszcz, to obecna aura sprzyja spacerom i aktywnemu wypoczynkowi na plaży. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody trzeba sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Słuchanie poleceń profesjonalnych służb ratunkowych i bezwzględne unikanie kąpieli przy czerwonej fladze to podstawa bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem.

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