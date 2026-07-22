Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 12:51

Wczorajszy, potężny sztorm na Bałtyku, którego porywy wiatru dochodziły na wybrzeżu do 70 km/h, na szczęście nie zepsuł planów plażowiczom spędzającym urlop w Międzyzdrojach. W środę, 22 lipca, warunki w tym popularnym kurorcie są stabilne, a obie tutejsze plaże są w pełni bezpieczne i dostępne dla turystów. To doskonała okazja, by po nerwowych dniach odpocząć nad wodą, zwłaszcza że wiatr znacznie osłabł.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Choć ostatnie godziny na polskim wybrzeżu upłynęły pod znakiem niespokojnej, sztormowej aury i gwałtownych porywów wiatru, sytuacja w Międzyzdrojach uległa wyraźnej poprawie. Na obu oficjalnych kąpieliskach nie obowiązują obecnie żadne zakazy, co oznacza, że plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza. Wiatr wyhamował do spokojnych 6 m/s, co stwarza komfortowe warunki do odpoczynku na piasku.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref plażowych w Międzyzdrojach na dzień 22 lipca 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma również 19°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również odnotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 19°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna – stan przydatności potwierdzono w badaniu z 17 lipca, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 4 sierpnia.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na monitorowanych plażach w Międzyzdrojach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część kąpieliska są w pełni bezpieczne pod względem biologicznym. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan wody, a ostatnie kompleksowe badania laboratoryjne z połowy lipca nie wykazały obecności niebezpiecznych mikroorganizmów. Kąpiele w morzu są zatem w pełni dozwolone.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa przynosi umiarkowane, typowo nadmorskie warunki z temperaturą powietrza i wody wynoszącą 19°C oraz łagodnym wiatrem. Choć na całym Pomorzu wciąż mogą pojawiać się przelotne chmury i deszcz, to obecna aura sprzyja spacerom i aktywnemu wypoczynkowi na plaży. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody trzeba sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Słuchanie poleceń profesjonalnych służb ratunkowych i bezwzględne unikanie kąpieli przy czerwonej fladze to podstawa bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki