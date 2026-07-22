Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Załamanie pogody na polskim wybrzeżu to efekt przemieszczania się niżu barycznego nad Europą Wschodnią, który ściągnął nad Bałtyk chłodne powietrze polarne morskie i wywołał sztorm o sile dochodzącej w porywach do 7 stopni w skali Beauforta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego. Bezpośrednią konsekwencją tych trudnych warunków jest gwałtowny wzrost fal, co zmusiło ratowników w Chłopach do wywieszenia czerwonych flag.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Chłopach według stanu na dzień 22 lipca 2026 roku:

Chłopy 208B – zakaz kąpieli wprowadzono, ponieważ na morzu występuje fala powyżej 70 cm , na której pojawiają się niebezpieczne, pieniste białe grzywy.

– zakaz kąpieli wprowadzono, ponieważ na morzu , na której pojawiają się niebezpieczne, pieniste białe grzywy. Chłopy 214 – kąpielisko pozostaje zamknięte ze względu na fale przekraczające wysokość 70 cm, które uniemożliwiają bezpieczne wejście do wody.

Warto podkreślić, że pod względem sanitarnym woda w Chłopach jest w pełni bezpieczna – ostatnie oficjalne badanie czystości przeprowadzone 14 lipca potwierdziło jej całkowitą przydatność do kąpieli. Przyczyną dzisiejszego zakazu jest więc wyłącznie fizyczne zagrożenie związane z niszczycielską siłą morskich fal oraz ryzykiem wystąpienia zdradliwych prądów wstecznych, które towarzyszą sztormowej pogodzie.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda jest wolna od niebezpiecznych toksyn i w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą wejście do morza są obecnie warunki fizyczne, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach upływa pod znakiem chłodu i porywistego wiatru. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 19°C, natomiast woda w morzu ma 17°C. Porywisty wiatr wiejący z prędkością 7 m/s potęguje uczucie zimna i mocno wzburza Bałtyk. W takich warunkach kluczowa jest złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody, a nie tylko zalecenie. Nawet jeśli wydaje nam się, że poradzimy sobie z żywiołem, prądy wsteczne pod powierzchnią wody stanowią śmiertelne zagrożenie. Zawsze obserwujmy komunikaty ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń na plaży.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie