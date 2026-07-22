Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Służby sanitarne potwierdzają, że woda na wszystkich czterech oficjalnych świnoujskich kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli. Co ciekawe, mimo że IMGW wydało ostrzeżenia o porywistym wietrze dochodzącym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta na otwartym Bałtyku i w rejonie Zatoki Pomorskiej, lokalne pomiary przy brzegu wskazują na łagodny zefirek o prędkości zaledwie 2 m/s. Dzięki temu warunki do pływania są bardzo bezpieczne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 22 lipca:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zarówno temperatura wody, jak i powietrza wynosi przyjemne 20°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli.

zarówno temperatura wody, jak i powietrza wynosi przyjemne . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: tutaj również termometry wskazują 20°C w powietrzu oraz w wodzie. Słaby wiatr (2 m/s) sprzyja spokojnemu relaksowi na piasku.

tutaj również termometry wskazują w powietrzu oraz w wodzie. Słaby wiatr (2 m/s) sprzyja spokojnemu relaksowi na piasku. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: identyczne, stabilne warunki z temperaturą wody i powietrza na poziomie 20°C oraz wiatrem 2 m/s gwarantują udany wypoczynek.

identyczne, stabilne warunki z temperaturą wody i powietrza na poziomie oraz wiatrem 2 m/s gwarantują udany wypoczynek. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: położone nieco dalej od centrum kąpielisko również zaprasza temperaturą 20°C (woda i powietrze) oraz łagodnym wiatrem 2 m/s.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe informacje dla osób obawiających się uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Taki stan rzeczy zawdzięczamy m.in. dynamicznej pogodzie na Bałtyku – silniejszy wiatr oraz falowanie skutecznie rozbijają skupiska mikroorganizmów, nie pozwalając im na osadzanie się przy brzegu. Podczas gdy w niektórych rejonach województwa pomorskiego sinice wymusiły czasowe zamknięcie pojedynczych plaż, świnoujskie kąpieliska pozostają całkowicie wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu to idealny balans – woda o temperaturze 20°C doskonale współgra z rześkim powietrzem o tej samej wartości. Choć w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne chmury, warunki na plażach są zachęcające. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozwagi samych wypoczywających.

Niedawne wydarzenia na świnoujskiej plaży, gdzie doszło do niebezpiecznego zaginięcia 12-letniego chłopca i szeroko zakrojonej akcji ratunkowej, przypominają o najważniejszej zasadzie: pod żadnym pozorem nie wolno spuszczać z oczu dzieci oraz swoich bliskich. Szeroka, świnoujska plaża przyciągająca tłumy potrafi być bardzo dezinformująca dla najmłodszych. Należy zawsze wybierać kąpieliska strzeżone, bezwzględnie przestrzegać oznaczeń i koloru flag wywieszanych przez ratowników oraz bezdyskusyjnie stosować się do ich poleceń.

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