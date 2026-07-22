Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 12:39

Choć lipcowa pogoda nad Bałtykiem w ostatnich dniach mocno testowała cierpliwość turystów z powodu sztormowej aury i silnego wiatru, plaża w Grzybowie wita dziś urlopowiczów bezpiecznymi warunkami. Według najnowszego raportu z 22 lipca, tutejsze strzeżone kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda nadaje się do kąpieli. Przy rześkiej aurze miłośnicy nadmorskiego wypoczynku mogą bez przeszkód korzystać z uroków wybrzeża.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Grzybowie. O warunkach nad Bałtykiem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Po niespokojnym początku tygodnia, kiedy nad wybrzeżem szalał sztorm, a porywy wiatru były wyjątkowo silne, sytuacja w Grzybowie uległa stabilizacji. Jedyne strzeżone kąpielisko w tej miejscowości jest dziś otwarte dla wszystkich spragnionych relaksu plażowiczów. Brak czerwonej flagi na masztach oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do wody.

  • Kąpielisko Grzybowo – stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany podczas badania z 22 lipca, a woda została uznana za przydatną do kąpieli. Zarówno temperatura powietrza, jak i rześkiego Bałtyku wynosi obecnie 17°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 8 m/s generuje fale, warunki pozwalają na bezpieczną rekreację. Kolejna kontrola czystości wody zaplanowana jest na 3 sierpnia.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic jest największym zmartwieniem podczas letniego urlopu. Na szczęście docierają doskonałe wiadomości – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i bezpieczna pod względem biologicznym, co pozwala na bezstresowe korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 22 lipca, przynosi w Grzybowie typowo nadmorską, choć chłodniejszą aurę z temperaturą powietrza i wody na poziomie 17°C oraz wiatrem o prędkości 8 m/s. Choć pogoda po ostatnich zawirowaniach atmosferycznych i silnym sztormie wciąż bywa zmienna, brak przeciwwskazań zdrowotnych pozwala cieszyć się urlopem. Warto jednak pamiętać o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do morza należy zawsze skontrolować kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do komunikatów oraz poleceń ratowników czuwających na plaży – to oni dbają o bezpieczeństwo wszystkich osób nad wodą.

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