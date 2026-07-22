Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 12:35

Chłodna i wietrzna aura nad Bałtykiem po raz kolejny krzyżuje plany urlopowiczów wypoczywających w Łazach. Z powodu przechodzących nad polskim wybrzeżem frontów niżowych i wyjątkowo niespokojnego morza, 22 lipca wejście do wody na wszystkich lokalnych kąpieliskach jest całkowicie zabronione. Choć stan sanitarny wody nie budzi zastrzeżeń, na masztach ratowniczych powiewają czerwone flagi, ostrzegając przed śmiertelnie niebezpiecznym żywiołem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Łazach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą sprawiła, że nad Bałtyk nadciągnęły chłodniejsze masy powietrza polarnego i silniejszy wiatr, który mocno rozkołysał morze. Silne fale uderzające o brzeg tworzą tzw. prądy wsteczne (rozrywające). Powstają one, gdy masy wody gwałtownie wracają w głąb morza wąskimi, piaszczystymi korytami, generując siłę, której nie jest w stanie pokonać nawet najbardziej doświadczony pływak. Właśnie te śmiertelnie niebezpieczne zjawiska zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag wzdłuż całego wybrzeża.

Oto szczegółowy raport dotyczący wyłączonych z użytku kąpielisk w Łazach:

  • Łazy 223Bkąpielisko zamknięte. Czerwona flaga została wywieszona z powodu wyraźnych, długich fal pokrytych białą pianą o wysokości około 2 metrów oraz występowania silnych prądów wstecznych. Warunki termiczne na plaży są mało zachęcające: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Łazy 224kąpielisko zamknięte. Obowiązuje zakaz kąpieli z przyczyn fizycznego zagrożenia – na morzu występują fale o wysokości ok. 2 metrów z białą pianą oraz silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, natomiast prędkość wiatru na brzegu to 6 m/s.
  • Łazy 225Bkąpielisko zamknięte. Ratownicy zabronili wchodzenia do wody z uwagi na dwumetrowe fale i groźne prądy wsteczne. Odnotowane parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C oraz wiatr o sile 6 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących wypoczynek nad morzem dociera jedna bardzo dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca, jednoznacznie wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na jutro, czyli 23 lipca. Oznacza to, że pod kątem mikrobiologicznym woda pozostaje całkowicie bezpieczna. Gdy tylko warunki pogodowe i fale na morzu opadną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa aura w Łazach sprzyja przede wszystkim długim spacerom i wdychaniu jodu, a nie kąpielom w morzu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C, temperaturze wody na poziomie 17°C oraz wietrze o sile 6 m/s, odczucie chłodu może być dość znaczne. Dodatkowo na niebie może pojawić się większe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze.

Należy bezwzględnie pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza całkowity i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne to niewidzialne niebezpieczeństwo – potrafią wciągnąć człowieka w głąb morza w zaledwie kilka sekund, nawet przy samym brzegu. Zawsze należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i unikać brawury.

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