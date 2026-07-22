Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą sprawiła, że nad Bałtyk nadciągnęły chłodniejsze masy powietrza polarnego i silniejszy wiatr, który mocno rozkołysał morze. Silne fale uderzające o brzeg tworzą tzw. prądy wsteczne (rozrywające). Powstają one, gdy masy wody gwałtownie wracają w głąb morza wąskimi, piaszczystymi korytami, generując siłę, której nie jest w stanie pokonać nawet najbardziej doświadczony pływak. Właśnie te śmiertelnie niebezpieczne zjawiska zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag wzdłuż całego wybrzeża.

Oto szczegółowy raport dotyczący wyłączonych z użytku kąpielisk w Łazach:

Łazy 223B – kąpielisko zamknięte . Czerwona flaga została wywieszona z powodu wyraźnych, długich fal pokrytych białą pianą o wysokości około 2 metrów oraz występowania silnych prądów wstecznych. Warunki termiczne na plaży są mało zachęcające: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

– . Czerwona flaga została wywieszona z powodu wyraźnych, długich fal pokrytych białą pianą o wysokości około 2 metrów oraz występowania silnych prądów wstecznych. Warunki termiczne na plaży są mało zachęcające: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Łazy 224 – kąpielisko zamknięte . Obowiązuje zakaz kąpieli z przyczyn fizycznego zagrożenia – na morzu występują fale o wysokości ok. 2 metrów z białą pianą oraz silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, natomiast prędkość wiatru na brzegu to 6 m/s.

– . Obowiązuje zakaz kąpieli z przyczyn fizycznego zagrożenia – na morzu występują fale o wysokości ok. 2 metrów z białą pianą oraz silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, natomiast prędkość wiatru na brzegu to 6 m/s. Łazy 225B – kąpielisko zamknięte. Ratownicy zabronili wchodzenia do wody z uwagi na dwumetrowe fale i groźne prądy wsteczne. Odnotowane parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C oraz wiatr o sile 6 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących wypoczynek nad morzem dociera jedna bardzo dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca, jednoznacznie wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na jutro, czyli 23 lipca. Oznacza to, że pod kątem mikrobiologicznym woda pozostaje całkowicie bezpieczna. Gdy tylko warunki pogodowe i fale na morzu opadną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa aura w Łazach sprzyja przede wszystkim długim spacerom i wdychaniu jodu, a nie kąpielom w morzu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C, temperaturze wody na poziomie 17°C oraz wietrze o sile 6 m/s, odczucie chłodu może być dość znaczne. Dodatkowo na niebie może pojawić się większe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze.

Należy bezwzględnie pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza całkowity i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne to niewidzialne niebezpieczeństwo – potrafią wciągnąć człowieka w głąb morza w zaledwie kilka sekund, nawet przy samym brzegu. Zawsze należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i unikać brawury.

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