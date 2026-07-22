Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 12:33

Sztormowa aura nad Bałtykiem i ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawiły, że plażowicze w Ustroniu Morskim muszą dziś zapomnieć o kąpieli. 22 lipca na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w miejscowości powiewają czerwone flagi. Silny wiatr oraz wysokie fale stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia, co zmusiło ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niestety, warunki panujące dziś na Morzu Bałtyckim uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Trwający w regionie sztorm generuje niebezpieczne prądy wsteczne oraz fale, które znacznie przekraczają bezpieczną granicę. Ratownicy na wszystkich czterech oficjalnych plażach w Ustroniu Morskim zdecydowali o wywieszeniu czerwonej flagi. Oznacza to całkowity i bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Główną przyczyną zamknięcia kąpielisk jest fala o wysokości powyżej 70 cm, wywołana silnym wiatrem z kierunków zachodnich i północnych. Poniżej znajduje się lista zamkniętych plaż w Ustroniu Morskim:

  • Kąpielisko „Centralna”: zamknięte z powodu fal przekraczających 70 cm.
  • Kąpielisko „Fregata”: zamknięte z powodu fal przekraczających 70 cm.
  • Kąpielisko „Muszla”: zamknięte z powodu fal przekraczających 70 cm.
  • Kąpielisko „Nadbrzeżna”: zamknięte z powodu fal przekraczających 70 cm.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż ma charakter wyłącznie prewencyjny i wynika z troski o bezpieczeństwo kąpiących się. Choć zmagania z żywiołem mogą wyglądać widowiskowo z brzegu, pod żadnym pozorem nie wolno lekceważyć czerwonej flagi – porywy wiatru i nagłe uderzenia fal mogą w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Co więcej, obecne ochłodzenie oraz sztormowa aura skutecznie zapobiegają namnażaniu się tych groźnych mikroorganizmów, które do optymalnego rozwoju potrzebują znacznie wyższych temperatur i spokojnej tafli wody. Gdy tylko morze się uspokoi, a czerwone flagi zostaną zdjęte, będzie można bezpiecznie i bez obaw cieszyć się morską kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, aura w Ustroniu Morskim jest dziś chłodna i mało sprzyjająca typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma obecnie 17°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 5 m/s. W tych warunkach świetną alternatywą będą spacery brzegiem morza, jednak z zachowaniem bezpiecznej odległości od szalejących fal. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze należy kontrolować kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia – to absolutny zakaz kąpieli!

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