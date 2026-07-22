Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-22 12:37

Środowy poranek 22 lipca przynosi trudne wieści dla wszystkich spędzających urlop w Dąbkach. Po silnym sztormie, który na początku tygodnia przetoczył się przez polskie wybrzeże, warunki w morzu nadal uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Na wszystkich czterech lokalnych kąpieliskach wywieszono dziś czerwone flagi ze względu na wysokie fale oraz zdradliwe prądy wsteczne.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Dąbkach na tle spienionego morza. O zakazie kąpieli przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Trudne warunki hydrologiczno-meteorologiczne na środkowym wybrzeżu, będące pokłosiem niedawnego sztormu i silnego wiatru, zmusiły ratowników do podjęcia bezkompromisowej decyzji o zamknięciu wszystkich plaż w Dąbkach. Wysokie fale, przekraczające 70 cm, oraz ekstremalnie niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza.

Czerwona flaga powiewa obecnie na następujących kąpieliskach:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Dane z dnia 22 lipca 2026 r.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Parametry pogodowe są identyczne: temperatura powietrza i wody to 17°C, wiatr 4 m/s. Dane z dnia 22 lipca 2026 r.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 17°C, a prędkość wiatru to 4 m/s. Dane z dnia 22 lipca 2026 r.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Warunki pogodowe bez zmian: powietrze 17°C, woda 17°C, wiatr 4 m/s. Dane z dnia 22 lipca 2026 r.

Warto zauważyć, że choć wiatr w samych Dąbkach nieco osłabł i wieje z prędkością 4 m/s, to stan morza po przejściu głębokiego niżu i wcześniejszych wichurach wciąż jest wysoki. Fale nadal rozbijają się o brzeg z dużą siłą, a prądy wsteczne – które potrafią błyskawicznie wciągnąć nawet doświadczonego pływaka w głąb morza – nie pozwalają na bezpieczną kąpiel.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach – zarówno na plażach wschodnich, jak i zachodnich – nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni bezpieczna i czysta. Choć obecnie kąpiel jest niemożliwa z powodu wysokiej fali, to gdy tylko morze się uspokoi, turyści będą mogli bez obaw korzystać z kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dąbkach upływa pod znakiem rześkiej, typowo pomorskiej aury. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, co w połączeniu z temperaturą wody o tej samej wartości (17°C) oraz zachmurzeniem sprawia, że warunki sprzyjają raczej spacerom niż plażowaniu. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s nie powinien być uciążliwy, jednak sytuacja na morzu wciąż wymaga ogromnej czujności.

Złota zasada każdego plażowicza: Czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale nie wydają się ogromne, prądy wsteczne mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy oznaczenia na wieżach ratowniczych przed planowaniem jakiejkolwiek aktywności w wodzie.

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