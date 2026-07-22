Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Choć warunki meteorologiczne na wybrzeżu są dziś dalekie od upalnych, z perspektywy formalnej i sanitarnej dla turystów przebywających w regionie są to dobre wiadomości. Jedyne oficjalne i monitorowane kąpielisko w Dźwirzynie jest otwarte i w pełni bezpieczne pod względem jakości wody. Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do Bałtyku jest dozwolone.

Przed spakowaniem ręcznika warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi parametrami, jakie zmierzono na miejscu:

Temperatura powietrza: 17°C (odczuwalnie chłodniej z powodu wiatru)

17°C (odczuwalnie chłodniej z powodu wiatru) Temperatura wody: 17°C (woda ma dokładnie taką samą temperaturę jak powietrze)

17°C (woda ma dokładnie taką samą temperaturę jak powietrze) Prędkość wiatru: 8 m/s (silne podmuchy, które mogą generować fale)

8 m/s (silne podmuchy, które mogą generować fale) Stan wody: Przydatna do kąpieli (oficjalne badanie sanitarne z dnia 22 lipca 2026 r.)

Przydatna do kąpieli (oficjalne badanie sanitarne z dnia 22 lipca 2026 r.) Kolejne planowane badanie wody: 3 sierpnia 2026 r.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w środku lata potrafią zepsuć urlop, pojawia się znakomita wiadomość. Oficjalne analizy próbek pobranych z kąpieliska w Dźwirzynie wykluczyły obecność sinic. Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Na plaży nie odnotowano żadnych śladów niebezpiecznego zakwitu, co oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: w Dźwirzynie termometry wskazują zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo stopni. Ze względu na wiatr wiejący z prędkością aż 8 m/s oraz prognozowane przez synoptyków porywiste podmuchy i burze w pasie nadmorskim, odczuwalna temperatura na plaży jest znacznie niższa. Przebywanie w wodzie może szybko doprowadzić do wychłodzenia organizmu.

Złota zasada plażowicza: Warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Jeśli ratownicy podejmą decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi – bezwzględnie wyjdź z wody i stosuj się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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