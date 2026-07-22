Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dziś odłożyć plany wejścia do Bałtyku. Na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Sarbinowie ratownicy wywiesili czerwone flagi. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia kąpielisk są fale przekraczające wysokość 70 cm, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla pływaków.

Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem silnego wiatru wiejącego na Bałtyku, który w porywach na otwartym morzu osiąga znacznie wyższe wartości, generując silne prądy wsteczne. Oto lista kąpielisk w Sarbinowie objętych zakazem kąpieli w dniu 22 lipca 2026 roku:

Sarbinowo 2 – zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s)

– zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s) Sarbinowo 211 – zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s)

– zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s) Sarbinowo 212 – zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s)

– zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s) Sarbinowo 213B – zamknięte (powód: fala powyżej 70 cm, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s)

Dla wszystkich powyższych kąpielisk woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas ostatniego badania, jednak ze względu na obecne warunki fizyczne i silne falowanie wejście do morza jest absolutnie zabronione.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści dla osób obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Woda pod względem biologicznym pozostaje w pełni czysta i bezpieczna, a ostatnia oficjalna ocena sanitarna potwierdza jej przydatność do kąpieli. Gdy tylko uspokoi się wiatr i opadną wysokie fale, plażowicze będą mogli bez przeszkód wrócić do bezpiecznego wypoczynku w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sarbinowie to typowe, dynamiczne oblicze polskiego lata. Temperatura powietrza wynosi chłodne 19°C, a temperatura wody w Bałtyku spadła do 17°C, co jest naturalnym skutkiem niedawnego sztormu i mieszania się mas wody. Porywisty wiatr o prędkości 7 m/s potęguje uczucie chłodu, sprawiając, że zamiast kąpieli znacznie lepszym wyborem będą dziś spacery brzegiem morza. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nigdy nie ignorujmy ich ostrzeżeń – silne prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet z płytkiej wody.

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