Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Z powodu trudnych warunków hydrologicznych i dynamicznej pogody, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich strzeżonych plażach w Mielnie. Wzburzone morze i fale przekraczające dopuszczalne limity stanowią śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Główną przyczyną zamknięcia wszystkich siedmiu kąpielisk jest fala powyżej 70 cm. Poniżej znajduje się lista zamkniętych miejsc:

Mielno 216 – zamknięte ze względu na wysokie fale; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

– zamknięte ze względu na wysokie fale; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Mielno 218 – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s. Mielno 219 – zamknięte z powodu niebezpiecznych fal; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

– zamknięte z powodu niebezpiecznych fal; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s. Mielno Floryda – zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

– zamknięte z powodu fal powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s. Mielno Krokus – zamknięte ze względu na fale; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

– zamknięte ze względu na fale; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s. Mielno Morska – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s. Mielno Pionierów – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 7 m/s.

Mimo że stan morza uniemożliwia kąpiel, ratownicy cały czas czuwają na posterunkach, dbając o to, by nikt nie lekceważył czerwonej flagi.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w kurorcie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda we wszystkich tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć wysoka fala tymczasowo krzyżuje plany pływakom, to po uspokojeniu się morza będzie można bezpiecznie wejść do wody bez obaw o stan sanitarny bałtyckich plaż. Kolejne zaplanowane badanie jakości wody odbędzie się już jutro, czyli 23 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki pogodowe w Mielnie to temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz temperatura wody wynosząca 17°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 7 m/s w porywach może potęgować uczucie chłodu, a przede wszystkim to on odpowiada za powstawanie wysokich fal na Bałtyku.

Przypominamy o najważniejszej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu nad morzem: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Niezależnie od indywidualnych umiejętności pływackich, prądy wsteczne i załamujące się fale o brzeg stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Zawsze należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na plaży – ich obecność i decyzje mają na celu ochronę zdrowia i życia plażowiczów.

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