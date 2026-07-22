Dobra wiadomość dla pasażerów. Te dworce kolejowe niedługo wypięknieją

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-22 12:54

Dwa zabytkowe dworce kolejowe na Pomorzu Zachodnim – w Międzyzdrojach i Stargardzie – przejdą długo wyczekane metamorfozy. PKP S.A. rusza z pracami projektowymi, które otwierają drogę do kompleksowych remontów historycznych obiektów. Jeden z nich – stargardzki dworzec – otrzyma potężne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Dworzec kolejowy w Międzyzdrojach z lotu ptaka. O planowanym remoncie zabytku przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Międzyzdroje: nadmorski zabytek odzyska dawny blask

Dworzec w Międzyzdrojach, którego najstarsza część pamięta jeszcze rok 1899, wreszcie doczeka się modernizacji. PKP ogłosiły przetarg na wybór pracowni projektowej, a 17 lipca rozpoczęło się badanie ofert. To pierwszy krok do przebudowy obiektu, który przez dekady zmieniał swoje funkcje – od poczekalni letniej, przez lokal handlowy, aż po współczesny dworzec z elementami modernizmu.

Planowana inwestycja obejmie gruntowną odnowę budynku oraz placu od strony wschodniej, prowadzącego na peron. Dworzec ma zostać w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, przy jednoczesnym zachowaniu jego unikatowych walorów architektonicznych. Parter będzie służył pasażerom, a na piętrze znajdą się pomieszczenia techniczne.

Przy dworcu powstaną nowe chodniki, wiata rowerowa, miejsce na automat paczkowy oraz nowe nasadzenia zieleni. Renowacji poddany zostanie także zabytkowy budynek magazynowy, zgodnie z zaleceniami konserwatora.

Stargard: historyczny dworzec z unijnym wsparciem

Jeszcze starszą historię ma dworzec w Stargardzie – jego początki sięgają lat 1845–1846, kiedy powstał jako końcowa stacja linii ze Szczecina. Przez lata był rozbudowywany, a charakterystyczne „baszty” przy wejściu do dziś stanowią jego znak rozpoznawczy. W okresie międzywojennym obiekt zyskał uproszczoną, modernistyczną formę.

14 lipca PKP S.A. podpisała umowę z Transprojektem Gdańskim na przygotowanie dokumentacji projektowej. To część większego programu inwestycji dworcowych, realizowanego równolegle z nowym programem „Dworce Przyjazne Pasażerom”.

Modernizacja obejmie nie tylko sam budynek, ale również plac przydworcowy. Zostanie wymieniona nawierzchnia, uporządkowana zieleń, a także wyznaczone miejsca parkingowe – w tym dla osób z niepełnosprawnościami, taksówek i typu Kiss & Ride. Wnętrze dworca zostanie całkowicie przeprojektowane, aby zwiększyć jego funkcjonalność i możliwości komercyjne. Miasto Stargard już zadeklarowało chęć wykorzystania części przestrzeni.

Co ważne, aż 85% kosztów kwalifikowalnych pokryją środki unijne, dzięki umowie o dofinansowanie podpisanej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pozostałe 15% to dotacja celowa.

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Inwestycje dla pasażerów i regionu

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że Pomorze Zachodnie wymaga ambitnych inwestycji – zarówno tych związanych z przewozem ładunków, jak i z komfortem pasażerów. Modernizacje dworców w Międzyzdrojach i Stargardzie wpisują się w szeroki program odnowy infrastruktury kolejowej w regionie.

Jak zaznacza Paweł Lisiewicz z zarządu PKP S.A., spółka chce, aby efekty metamorfozy polskiej kolei były odczuwalne w każdym zakątku kraju. Międzyzdroje będą pierwszym z zachodniopomorskich dworców modernizowanych w ramach programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”, a Stargard – kontynuacją wcześniej zaplanowanych inwestycji.

Kolej na Pomorzu Zachodnim zmienia się na dobre

Remonty w Międzyzdrojach i Stargardzie to nie tylko odnowa zabytków, ale przede wszystkim inwestycja w komfort podróżnych i rozwój regionu. Po zakończeniu prac oba dworce mają stać się nowoczesnymi, funkcjonalnymi i przyjaznymi przestrzeniami – zarówno dla pasażerów, jak i lokalnych społeczności.

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