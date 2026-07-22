Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Przetaczający się przez Wybrzeże sztorm zmusił ratowników do zamknięcia wszystkich plaż w regionie. Silny wiatr w porywach dochodzący do kilkunastu metrów na sekundę generuje fale, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Oto szczegółowa lista kąpielisk w Dziwnowie i okolicy, na których wywieszono czerwoną flagę z powodu silnego wiatru i wysokich fal:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, wiatr osiąga prędkość 8 m/s.

– temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, wiatr osiąga prędkość 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 19°C, prędkość wiatru to 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 19°C, prędkość wiatru to 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza to 17°C, woda ma 19°C, wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza to 17°C, woda ma 19°C, wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – powietrze ogrzało się do 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

– powietrze ogrzało się do 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, prędkość wiatru to 6 m/s.

Warto zauważyć, że choć temperatura wody w Bałtyku wynosi dziś całkiem przyjemne 18-19°C i jest nawet wyższa niż temperatura powietrza (17-18°C), to wejście do morza w tych warunkach grozi tragedią. Ratownicy bacznie monitorują sytuację i przypominają, że zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego ataku sinic, które często potrafią popsuć wakacyjne plany nad polskim morzem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie, Dziwnówku i Łukęcinie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 lipca potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne rutynowe badania zaplanowano właśnie na dziś, czyli 22 lipca. Gdy tylko wiatr i fale opadną, będzie można bezpiecznie i bez obaw wracać do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem typowo sztormowej aury – temperatura powietrza waha się w granicach 17-18°C, a wiatr wiejący z prędkością od 6 do 8 m/s potęguje uczucie chłodu. Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, silne podmuchy i wysoki stan fal uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga nigdy nie pojawia się bez przyczyny. Zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników wodnych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, i pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wzburzonego Bałtyku. Zdrowie i życie są bezcenne!

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