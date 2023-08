Zakpił z wakacji nad Bałtykiem i stał się gwiazdą. To, co zrobił wywołało lawinę

O co poszło?

W sierpniu jak w październiku

Przełom lipca i sierpnia z pewnością nie był miłym wspomnieniem dla wszystkich, którzy w tym czasie zaplanowali sobie urlop nad Bałtykiem. Pogoda w tym czasie bardziej przypominała schyłek jesieni niż pełnię lata. Temperatury nieprzekraczające kilkunastu stopni i opady deszczu sprawiły, że wielu Polaków będzie bardzo źle wspominała tegoroczne wakacje. Użytkownicy TikToka udowodnili jednak, że to nie pogoda, lecz dystans i poczucie humoru są najważniejsze. I nie mylił się.

"Kiedy wykupiłeś wakacje nad polskim morzem..."

Ola i Mateusz, czyli twórcy kanału vanowe.zycie na TikToku zamieszczają w sieci krótkie relacje ze swoich podróży zbudowanym przez nich kamperem. Można ich śledzić również na Instagramie i YouTube. Tym razem influencerzy podzielili się wrażeniami znad Bałtyku, gdzie w tym czasie panowała paskudna pogoda. Jednak zamiast narzekać na niesprzyjające okoliczności przyrody, postanowili pokazać sytuację z dużym przymrużeniem oka. Na krótkim nagraniu z Kołobrzegu pokazali, że pogoda nie jest w tym przypadku najważniejsza, a plażować można nawet wtedy, gdy jest zimno, wieje silny wiatr i pada deszcz. Jego bohater "uzbrojony" m.in. w ręcznik, klapki i okulary słoneczne, czyli wszystko, co prawdziwemu plażowiczowi jest potrzebne do pełni szczęścia, nie zważając na pogodę, idzie śmiałym krokiem na plażę, by się "poopalać". Prześmiewczy film, opatrzony podpisem "Kiedy wykupiłeś wakacje nad polskim morzem" stał się prawdziwym hitem internetu.

"A gdzie parawan?"

Trwające niewiele ponad 20 sekund nagranie obejrzały blisko 4 miliony internautów. Film zyskał ponad 240 tysięcy polubień i prawie 2 tysiące komentarzy, w których internauci doceniają poczucie humoru autora.

"No i elegancko"

"Miejsce przy samej wodzie, szczęściarz!"

"To są wakacje! Plaża prywatna tylko dla Pana na wyłączność..."

"A gdzie parawan?"

"Ile miejsca... szczęściarze"

"O łóżku pływającym słyszałem, o ręczniku pływającym i to dosłownie, jeszcze nie"

"Zapłacone? Zapłacone i nie ma gadki"

- czytamy w komentarzach.

Na szczęście niesprzyjająca pogoda nad Bałtykiem jest już tylko złym wspomnieniem. Nad Polskę nadciągnęła kolejna fala upałów, więc znów można cieszyć się słońcem, wysokimi temperaturami i orzeźwiającymi kąpielami w falach Bałtyku. Taka wakacyjna aura ma się utrzymać przez co najmniej kilka kolejnych dni.

