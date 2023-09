Dzień Bez Samochodu

To, że 22 września w pojazdach komunikacji miejskiej zostaną wyłączone kasowniki, a w aplikacji BikeS nie będą naliczane opłaty za wypożyczenie roweru to nie skutek awarii systemu. Stało się już tradycją, że tego dnia mieszkańcy zachęcani są do korzystania z ekologicznych środków transportu. 22 września obchodzony jest bowiem "Dzień Bez Samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji, by zachęcić do pozostawienia pojazdu w garażu lub na parkingu i skorzystania z alternatywnych środków transportu, komunikacja miejska jest zupełnie darmowa.

Darmowa komunikacja w Szczecinie i Stargardzie

Za darmo będzie można skorzystać z tramwajów i autobusów w Szczecinie.

- W związku z obchodami Europejskiego Dnia Bez Samochodu, w dniu 22 września pasażerowie autobusów i tramwajów kursujących na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie będą zwolnieni z opłat za przejazdy - informuje Marta Kwiecień-Zwierzyńska z ZDiTM. - W pojazdach komunikacji miejskiej zostaną zablokowane kasowniki oraz biletomaty.

Bez biletu będzie można podróżować również autobusami w Stargardzie. Zamiast biletu, będzie trzeba jednak okazać dowód rejestracyjny pojazdu. "Na jeden dokument może podróżować kierowca z osobami towarzyszącymi – ich liczba musi się zgadzać z liczbą miejsc siedzących w konkretnym aucie. Darmowe przejazdy obowiązują przez cały dzień na terenie miasta – czyli w strefie A" - informują urzędnicy.

Bezpłatne pociągi Polregio

Dowód rejestracyjny zastąpi również tego dnia bilet na pociągi Polregio w województwie zachodniopomorskim. "22 września w „Dzień bez samochodu” za okazaniem jednego dowodu rejestracyjnego, z bezpłatnego przejazdu Pociągami Regionalnymi będą mogły skorzystać maksymalnie dwie osoby" - informuje urząd marszałkowski, dodając, że akcja dotyczy zarówno samochodów własnych, służbowych jak i leasingowanych.

BikeS - 60 minut gratis

Bez ponoszenia dodatkowych opłat będzie można poruszać się także szczecińskimi rowerami miejskimi. W piątek posiadacze aktywnego konta BikeS otrzymają w prezencie 60 minut gratis.

- Dotyczy to także osób z wykupionym abonamentem - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Oplaty Lokalne. - Bonus będzie dostępny 22 września przez całą dobę.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania, do której każdego roku przyłącza się kilkaset europejskich miast, ma na celu promocję ekologicznych form transportu, m.in. rowerów i komunikacji miejskiej. Zwieńczeniem trwającej tydzień akcji jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, obchodzony każdego roku 22 września. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu w wielu miastach w Polsce będzie można korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Ma to zachęcić kierowców do przesiadki z samochodu do autobusu lub tramwaju.

Jak dobrze znasz atrakcje turystyczne Pomorza Zachodniego? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Promenada Gwiazd? w Międzyzdrojach w Świnoujściu w Kołobrzegu Dalej