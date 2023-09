W Niemczech to towar luksusowy, w Polsce pije się je na ławce w parku. Niewiarygodne, że tyle kosztuje to piwo za granicą

Utrudnienia, opóźnienia, "wypadające" kursy...

Od kilku lat jakość funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczecinie drastycznie spada. O ile jeszcze można zrozumieć utrudnienia związane z inwestycjami, polegające na zmianie tras tramwajów i autobusów, to coraz częstsze opóźnienia i "wypadanie" kursów są dla mieszkańców prawdziwą zmorą. Wszystko z powodu braku chętnych do pracy. Kierowców autobusów i motorniczych jest coraz mniej, a warunki zatrudnienia raczej nie zachęcają do podjęcia tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy. Oczekiwanie na przystankach stało się prawdziwą "loterią", gdyż okazuje się, że tramwaj czy autobus po prostu nie przyjeżdża. Wprowadzenie do internetowych rozkładów jazdy dodatkowych informacji o odwołanych kursach niewiele pomogło, gdyż nie każdy planuje podróż z wyprzedzeniem, a przemieszczanie się pomiędzy różnymi częściami miasta oznacza długie oczekiwanie na przystankach i mało komfortową podróż w coraz bardziej zatłoczonych pojazdach. Mieszkańcy mówią zgodnie: "Jest bardzo źle".

Zmiany... na gorsze

Niestety od soboty, 16 września 2023 r. pasażerów czekają kolejne zmiany "na gorsze". ZDiTM poinformował nie tylko o korektach w rozkładach jazdy tramwajów, ale też poważnych cięciach na dwóch ważnych liniach: 8 i 11. "Ósemka", która stanowi główne połączenie między Gumieńcami i Prawobrzeżem, będzie kursować wyłącznie w dni powszednie, natomiast "jedenastka" już nie zawsze będzie jeździła z Pomorzan do pętli "Ludowa". Oznacza to kłopotliwe przesiadki i znaczne wydłużenie podróży.

Poniżej lista zmian planowanych od 16 września:

Na linii 2 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia.

Na linii 6 nastąpi przesunięcie przystanku końcowego: z Placu Rodła na Filharmonię wraz z korektą rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. W dni świąteczne (z wyjątkiem Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia) linia będzie funkcjonować w obiegu łączonym z linią 11 (kursy w obu kierunkach będą realizowane przez pl. Hołdu Pruskiego).

Na linii 7 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Przy częstotliwości kursowania co 20 minut obowiązywać będzie skomunikowanie linii 7 i 12 na przystanku Plac Szarych Szeregów, umożliwiające przesiadkę w relacji Pomorzany - Stocznia Szczecińska.

Linia 8 kursować będzie tylko w dni powszednie w godzinach szczytu.

Linia 10 kursować będzie we wszystkie dni tygodnia.

Linia 11 w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne kursować będzie w skróconej relacji Pomorzany – Plac Żołnierza Polskiego (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego).

Mieszkańcy wściekli. "To jest jakaś kpina z pasażerów!"

Planowane cięcia wywołały burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Mieszkańcy nie kryją swojej wściekłości i wytykają władzom miasta liczne zaniedbania dotyczące transportu zbiorowego.

"To jest jakaś kpina z pasażerów!"

"Zawsze chwaliłam komunikację w Szczecinie, ale to co zostało to wstyd i makabra"

"Dramat, dno i upadek"

"Jak by płacili motorniczym godziwe pieniądze, to braków by nie było"

"Komunikacja tramwajowa właśnie sięgnęła dna"

"I to ma być zachęcanie do korzystania z komunikacji miejskiej?"

"To jest ta polityka zrównoważonego transportu?"

"Przybędzie korków i samochodów na ulicach . Miasto powinno rozwijać komunikację miejską a nie zwijać"

"Rządzący wyszli z założenia, że ruch to zdrowie. I teraz, kochani szczecinianie, czas chodzić pieszo!"

"To się nazywa prawdziwa torowa rewolucja"

"To miasto chyli się ku upadkowi"

- czytamy w komentarzach.

