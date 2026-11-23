Kolejna podwyżka Deutschlandticket

Federalny rząd Niemiec poinformował, że od 1 stycznia 2027 roku cena Deutschlandticket wzrośnie z 63 do 66,80 euro miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 3,80 euro miesięcznie, czyli ponad 45 euro w skali roku.

Jak podaje niemiecki rząd, w przypadku większości aktywnych abonamentów zmiana zostanie wprowadzona automatycznie. W niektórych przypadkach przewoźnicy będą musieli uzyskać zgodę klientów na aktualizację warunków umowy.

Mimo kolejnej podwyżki trudno mówić o spadku popularności tego rozwiązania. Według informacji opublikowanych przez niemiecki rząd z biletu korzysta obecnie około 14,5 mln osób, co czyni go jednym z najpopularniejszych produktów komunikacji publicznej w Europie.

Jeden bilet na całe Niemcy

Deutschlandticket obowiązuje w całych Niemczech niezależnie od kraju związkowego, związku komunikacyjnego czy lokalnej taryfy. Bilet jest dostępny w formie cyfrowej, można go kupić online i w każdej chwili zrezygnować z abonamentu.

W ramach jednej opłaty pasażerowie mogą korzystać z:

pociągów regionalnych RB, RE i S-Bahn,

autobusów miejskich i regionalnych,

tramwajów,

metra i kolei miejskiej,

wybranych połączeń promowych.

Bilet nie obowiązuje natomiast w pociągach dalekobieżnych ICE, IC i EC.

Od biletu za 9 euro do transportowego fenomenu

Historia Deutschlandticket sięga 2022 roku. Wówczas niemiecki rząd uruchomił eksperymentalny bilet za 9 euro, który miał zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Sukces programu okazał się tak duży, że rok później wprowadzono stałą ofertę za 49 euro miesięcznie.

Później cena wzrosła do 59 euro, a od stycznia 2026 roku wynosi 63 euro. Teraz pasażerów czeka kolejna podwyżka do 66,80 euro miesięcznie. Mimo tego zainteresowanie usługą pozostaje bardzo wysokie.

Polacy też korzystają z Deutschlandticket

Popularny bilet mogą kupić nie tylko mieszkańcy Niemiec. Z rozwiązania chętnie korzystają również Polacy, zwłaszcza z województw na zachodzie kraju. Dla wielu osób to tani sposób na zwiedzanie Niemiec bez konieczności kupowania oddzielnych biletów w każdym mieście.

Deutschlandticket jest szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców Szczecina, Świnoujścia czy Kostrzyna nad Odrą, którzy regularnie przekraczają granicę. Jeden abonament pozwala później podróżować praktycznie po całym kraju, od wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku aż po Alpy.

Ważna zasada przy podróży z Polski

Podróżujący z Polski muszą pamiętać, że w większości przypadków Deutschlandticket zaczyna obowiązywać dopiero po stronie niemieckiej. Oznacza to konieczność dokupienia biletu do pierwszej stacji w Niemczech, między innymi na trasach Szczecin-Grambow, Szczecin-Tantow czy Kostrzyn-Kietz.

Wyjątkiem pozostaje połączenie przez wyspę Uznam. Na trasie między Świnoujściem a Cesarskimi Kurortami na wyspie Uznam, takimi jak Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, Deutschlandticket obowiązuje już od stacji Świnoujście Centrum.

Nadal się opłaca?

Choć cena wzrośnie do 66,80 euro miesięcznie, Deutschlandticket wciąż pozostaje jedną z najtańszych ofert tego typu w Europie. Za równowartość około 300 zł miesięcznie pasażer może bez limitu korzystać z komunikacji regionalnej i miejskiej na terenie całych Niemiec.

Dla osób regularnie podróżujących po naszym zachodnim sąsiedzie podwyżka będzie odczuwalna, ale nie zmienia faktu, że bilet nadal pozwala przejechać setki, a nawet tysiące kilometrów za kwotę, za którą często nie dałoby się kupić pojedynczego dalekiego przejazdu koleją.

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