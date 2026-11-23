Świąteczne miasteczko w centrum Szczecina

Aleja Kwiatowa, plac Adamowicza oraz plac Lotników zamienią się w bożonarodzeniowe centrum miasta. Od 27 listopada do 22 grudnia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty blisko 90 wystawców.

Na stoiskach pojawią się tradycyjne świąteczne przysmaki, w tym pierniki, makowce, pierogi i rozgrzewające napoje. Nie zabraknie także ręcznie zdobionych bombek, stroików, ozdób rzemieślniczych oraz pomysłów na wyjątkowe prezenty pod choinkę.

Nie tylko zakupy. Program pełen wydarzeń

Organizatorzy podkreślają, że Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy to znacznie więcej niż świąteczny handel.

– W tym roku przygotowaliśmy wiele wydarzeń artystycznych, a atrakcje dla najmłodszych będą organizowane nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu. Przez całe cztery tygodnie na scenie na placu Lotników będą odbywać się występy i wydarzenia, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć atmosferę zbliżających się świąt – zapowiada Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Na scenie pojawią się artyści, odbędą się koncerty, występy oraz świąteczne animacje. Zaplanowano także warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych.

Domek Mikołaja otworzy się dla najmłodszych

Jedną z największych atrakcji będzie Domek Mikołaja IKEA z Zabawkodzielnią. To właśnie tam dzieci będą mogły uczestniczyć w kreatywnych warsztatach, słuchać świątecznych opowieści oraz spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Najmłodsi będą mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wyjątkowym gościem z Laponii.

Weekend mikołajkowy z paradą i rozświetleniem choinki

Szczególnym punktem programu będzie weekend mikołajkowy. Już 6 grudnia zaplanowano rozświetlenie miejskiej choinki oraz świąteczną paradę ulicami Szczecina.

Mikołajkowy pochód wyruszy z placu Armii Krajowej i przejdzie Aleją Papieża Jana Pawła II aż do terenu jarmarku, zachęcając mieszkańców do wspólnego świętowania.

– Chcemy, aby jarmark był miejscem spotkań, wspólnego przeżywania świątecznego czasu i budowania wyjątkowej atmosfery w centrum Szczecina – podkreśla Celina Wołosz.

Pomagać będzie mógł każdy

Jarmark tradycyjnie stanie się także miejscem działań społecznych i charytatywnych. W tym roku zamiast świątecznych ozdób odwiedzający będą mogli dzielić się zabawkami. W Domku Mikołaja działać będzie Zabawkodzielnia, do której dzieci przyniosą nieużywane już zabawki, by przekazać je innym.

Kontynuowana będzie również akcja pisania świątecznych życzeń dla szczecińskich seniorów. Organizatorzy nie zapomnieli także o zwierzętach. Oprócz znanej akcji „Iglaki za przysmaki” uczestnicy wspólnie złożą budy dla bezdomnych psów i kotów przebywających pod opieką organizacji społecznych.

Idealne miejsce na świąteczne zdjęcia

O wyjątkowy klimat zadbają liczne dekoracje i instalacje fotograficzne rozmieszczone na terenie jarmarku. Wśród nich znajdą się między innymi świąteczna huśtawka SEC na Alei Kwiatowej, wielki kubek na placu Adamowicza, Piernikowy Zakątek na placu Lotników oraz efektowne świąteczne sanie.

To właśnie tam mieszkańcy i turyści będą mogli zrobić sobie pamiątkowe fotografie i zatrzymać na dłużej magię świąt.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 27 listopada do 22 grudnia. Szczegółowy program wydarzeń oraz informacje o wystawcach będą publikowane na stronie Kolorowa Aleja.

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