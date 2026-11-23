Groźby wrzucone do urzędowej skrzynki

O sprawie poinformował sam Bogdan Czaplicki, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie anonimowego listu. Z jego treści wynika, że autorzy kierują pod adresem wójta groźby dotyczące zdrowia i życia.

W piśmie można przeczytać między innymi: „Będziesz prosił o litość jak ciebie dorwiemy” oraz „Oglądaj się za siebie, twoje dni są policzone”. Pod wiadomością podpisano się jako „Prawdziwi Polacy”.

Jak podkreślił samorządowiec, nie ma zamiaru ustępować pod wpływem gróźb.

– Nie dam się zastraszyć. Pełniąc funkcję wójta, działam i będę działał na rzecz mieszkańców oraz naszej gminy. Nie groźby, anonimowe wiadomości czy próby wywierania presji będą wyznaczać kierunek mojej pracy – napisał Bogdan Czaplicki.

„Nie dam się zastraszyć”

We wpisie wójt zaznaczył, że jest gotowy do rozmowy z każdym mieszkańcem, nawet jeśli krytykuje podejmowane przez niego decyzje. Zastrzegł jednak, że dyskusja powinna odbywać się otwarcie, a nie za pomocą anonimowych pogróżek.

– Można się ze mną nie zgadzać, można krytykować moje decyzje, ale róbmy to otwarcie i z szacunkiem – apelował samorządowiec.

Policja prowadzi postępowanie

Jak podało Radio Szczecin, anonim z pogróżkami został wrzucony do urzędowej skrzynki dzień po obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Sam Bogdan Czaplicki przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że korespondencja wywołała niepokój nie tylko u niego, ale również wśród pracowników urzędu.

– Ten ostatni list wyciągnięty z tej skrzynki spowodował deszcz i pot na plecach, na czole, nie tylko u mnie, ale również wśród pracowników, bo były to groźby bezpośrednio sugerujące możliwość zagrożenia zdrowia i życia – powiedział wójt.

Samorządowiec natychmiast zgłosił sprawę policji. Funkcjonariusze z Przybiernowa prowadzą obecnie postępowanie mające ustalić autora lub autorów gróźb.

Fala wsparcia dla wójta. Internauci nie kryją oburzenia

Publikacja skanu anonimu wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Zdecydowana większość internautów potępiła groźby i wyraziła solidarność z wójtem Bogdanem Czaplickim.

„Prawdziwi Polacy nie grożą, nie zastraszają i nie żywią się nienawiścią” - napisał jeden z komentujących. Inni zwracali uwagę, że anonimowe pogróżki nie mają nic wspólnego z patriotyzmem. „Prawdziwy Polak nie pisze anonimów z pogróżkami” oraz „To bardzo przykre, że ktoś mianuje się głosem Polaków. Czyli kogo? Bo na pewno nie mnie” - czytamy pod wpisem samorządowca.

W komentarzach nie brakowało także głosów zaniepokojenia poziomem agresji w życiu publicznym. „Masakra, co się dzieje z ludźmi? To jest przerażające”, „To musi być chory człowiek, skoro pisze takie rzeczy” oraz „Co za paskudne czasy nastały” - pisali mieszkańcy i obserwatorzy profilu wójta.

Wielu internautów wyraziło również nadzieję, że autorzy gróźb zostaną szybko ustaleni przez śledczych. „Mam nadzieję, że tych »Prawdziwych Polaków« policja złapie” - napisała jedna z komentujących osób. Tymczasem sprawą zajmują się funkcjonariusze policji, którzy prowadzą postępowanie mające wyjaśnić okoliczności pojawienia się anonimu.

Trudno nie zauważyć przy tym, że autor listu podpisał się jako „Prawdziwi Polacy”, choć sama treść anonimu zawiera liczne błędy językowe i interpunkcyjne. To detal, który zwrócił uwagę wielu internautów komentujących opublikowany przez wójta skan pisma.

Urząd wzmacnia środki bezpieczeństwa

W związku z incydentem władze gminy zdecydowały o zaostrzeniu procedur bezpieczeństwa. Jak poinformował wójt w rozmowie z Radiem Szczecin, w urzędzie montowane są dodatkowe kamery obejmujące wszystkie wejścia do budynku.

– Nie chodzi tutaj o to, żeby kontrolować mieszkańców, ale żeby mieć poczucie własnego bezpieczeństwa. Nie ma zgody gminy Przybiernów, aby w ten sposób reagować – podkreślił Bogdan Czaplicki.

Sprawa wywołała poruszenie wśród mieszkańców gminy. Niezależnie od politycznych sporów i ocen działalności samorządu, groźby karalne wobec osób pełniących funkcje publiczne są przestępstwem ściganym przez organy ścigania. Teraz śledczy będą ustalać, kto stoi za anonimowym listem podpisanym przez „Prawdziwych Polaków”.

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