Alarm po stwierdzeniu nieobecności

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 listopada, w oddziale zewnętrznym Zakładu Karnego w Nowogardzie zlokalizowanym w Płotach. Gdy funkcjonariusze stwierdzili nieobecność osadzonego, natychmiast uruchomiono procedury poszukiwawcze. Do działań skierowano grupy pościgowe Służby Więziennej, a o zdarzeniu powiadomiono policję.

- Niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia uruchomiono obowiązujące procedury, wyznaczono grupy pościgowe Służby Więziennej oraz powiadomiono policję, która prowadzi działania zmierzające do zatrzymania skazanego - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Arleta Pęconek.

Uciekł, choć kończył już odsiadkę

Według informacji przekazanych przez administrację więzienną, mężczyzna odbywał karę czterech miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. Co istotne, do końca wyroku pozostawał mu już stosunkowo krótki okres. Ponadto skazany złożył wniosek o możliwość odbywania reszty kary w systemie dozoru elektronicznego.

To właśnie ten fakt najbardziej zaskakuje funkcjonariuszy. Jak podkreślił rzecznik jednostki w rozmowie z lokalnymi mediami, decyzja o ucieczce była niezrozumiała w kontekście sytuacji prawnej osadzonego.

Dodatkowe zarzuty i surowszy rygor

Służba Więzienna zwraca uwagę, że samowolne oddalenie się z jednostki penitencjarnej może skutkować dodatkową odpowiedzialnością karną. Oznacza to, że oprócz dokończenia dotychczasowej kary mężczyzna może odpowiadać również za samą ucieczkę. W praktyce może to oznaczać także odbywanie dalszej kary w zakładzie o wyższym poziomie zabezpieczeń.

Czym jest oddział zewnętrzny w Płotach?

Oddział Zewnętrzny w Płotach jest częścią Zakładu Karnego w Nowogardzie i funkcjonuje jako jednostka o niższym poziomie zabezpieczeń niż zakład typu zamkniętego. Trafiają tam osadzeni spełniający określone kryteria, uznawani za stwarzających mniejsze zagrożenie i często przygotowujący się do powrotu do społeczeństwa.

Obecnie Służba Więzienna analizuje okoliczności zdarzenia i sprawdza, w jaki sposób doszło do ucieczki. Tymczasem obława trwa, a funkcjonariusze liczą na szybkie zatrzymanie zbiega.

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