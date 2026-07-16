Z przewożenia uchodźców do Niemiec zrobił sobie biznes. Wpadł kilkaset metrów przed granicą

Kontrola na DK10. Do granicy brakowało już tylko chwili

Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 lipca. Patrol z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie zatrzymał auto na drodze krajowej nr 10 w Dołujach. Do niemieckiej granicy było zaledwie kilkaset metrów. Za kierownicą Volkswagena Passata siedział Ukrainiec, a w środku funkcjonariusze znaleźli czterech Etiopczyków i Erytrejczyka.

Z ustaleń służb wynika, że cała piątka wcześniej nielegalnie przekroczyła granicę z Litwy do Polski, a następnie próbowała przedostać się do Niemiec. Migranci mieli opuścić łotewski ośrodek dla cudzoziemców i przez Litwę dotrzeć do Polski.

Kurier z fałszywym prawem jazdy. To nie był pierwszy raz

Prokuratura Rejonowa Szczecin‑Prawobrzeże wszczęła śledztwo i przedstawiła Ukraińcowi zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy pięciu cudzoziemcom oraz posługiwania się podrobionym ukraińskim prawem jazdy podczas kontroli.

To nie koniec. Mężczyzna przyznał, że 28 czerwca również przewiózł przez granicę z Polski do Niemiec czterech innych migrantów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę oraz samochód, którym przewoził cudzoziemców.

Sąd – na wniosek prokuratora – zastosował wobec Ukraińca trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.

Migranci też usłyszeli zarzuty

Zatrzymani Etiopczycy i Erytrejczyk również stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski oraz usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec.

Wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze: 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Readmisja. Migranci wrócili na Litwę

W toku dalszych czynności ustalono, że cudzoziemcy samowolnie opuścili łotewski ośrodek dla migrantów, a następnie przez Litwę przedostali się do Polski. Dlatego 12 lipca, na przejściu granicznym Budzisko–Kalvarija, zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji.

Niezależnie od postępowania karnego Komendant Placówki SG w Szczecinie wydał wobec Ukraińca decyzję o zobowiązaniu do powrotu, która zostanie wykonana po zakończeniu jego sprawy.

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