Nie chcą "Przylądka Pomerania". Konflikt wokół ważnej inwestycji w Świnoujściu

Mega inwestycja, która ma zmienić polską gospodarkę morską

Podczas inauguracji projektu, która miała miejsce w poniedziałek, 13 lipca, minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że rozpoczęcie budowy drogi technicznej jest „fizycznym startem” projektu, na który – jak mówi – „czekała polska gospodarka morska”. Terminal ma umożliwić konkurowanie z największymi portami Europy, obsługiwać kontenerowce o długości 400 metrów i przeładowywać 2 mln TEU rocznie.

Przylądek Pomerania to także 186 hektarów nowego lądu, blisko 3 km nabrzeży, basen portowy o głębokości 17 metrów oraz nowy układ drogowo-kolejowy. Według rządu terminal będzie ekologiczny – z zeroemisyjnymi technologiami i zasilaniem statków z lądu.

Protesty mieszkańców: „Nie ma na to naszej zgody”

Tuż przed inauguracją prac zebrała się grupa protestujących mieszkańców Warszowa. Na transparentach widniały hasła: „Stop zabetonowaniu Morza Bałtyckiego” oraz „Port nie może zniszczyć naszego prawobrzeża”. Protestujący podkreślali, że inwestycja powstaje bez realnych konsultacji społecznych, a jej skutki – ich zdaniem – będą katastrofalne dla lokalnej turystyki i przyrody.

Mieszkańcy od lat alarmują, że budowa terminalu zniszczy cenne tereny Natura 2000, nadmorskie bory bażynowe oraz wydmy.

– Nie jesteśmy przeciwni portowi, ale jego budowie kosztem unikalnych terenów przyrodniczych – mówiła Dorota Turlejska, cytowana przez „Głos Szczeciński”.

Miasto: inwestycja bez zgody samorządu

Władze Świnoujścia – w tym prezydent Joanna Agatowska – nie pojawiły się na inauguracji. Jak podkreślała w rozmowie z Radiem Szczecin, jest to „symboliczny obraz tego, jak traktuje się mieszkańców”.

– Państwo może realizować strategiczne projekty, ale nie powinno budować ich przeciwko miastu – mówiła Agatowska.

Samorząd zarzuca inwestorowi brak dialogu, pominięcie konsultacji społecznych oraz ignorowanie problemów, które już dziś dotykają mieszkańców – m.in. ograniczeń komunikacyjnych, presji na środowisko i spadku dostępności terenów rekreacyjnych.

– Informowanie o podjętych już decyzjach nie jest społecznym dialogiem – podkreśla Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta.

Obawy o turystykę, środowisko i codzienne życie

Według mieszkańców i władz miasta inwestycja może doprowadzić do:

degradacji terenów rekreacyjnych i plaż prawobrzeża,

utraty walorów turystycznych,

odcięcia od atrakcji takich jak latarnia morska czy Fort Gerharda,

zniszczenia wydm i siedlisk chronionych,

zwiększenia hałasu i ruchu ciężkiego sprzętu.

Zwrócono uwagę także na problemy techniczne – m.in. niewystarczającą sieć wodociągową oraz brak pełnych analiz środowiskowych.

Rząd odpowiada: „To projekt kluczowy dla kraju”

Zarząd portu i ministerstwo przekonują, że terminal jest inwestycją strategiczną dla Polski i całej Europy Środkowej. Ma obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także Czechy, Słowację, Austrię czy wschodnie Niemcy.

– To wielkie możliwości i wielkie szanse na rozwój gospodarczy – mówi wiceminister Arkadiusz Marchewka.

Jednocześnie prezes portu Jarosław Siergiej zapewnia, że część postulatów mieszkańców zostanie uwzględniona, choć – jak przyznaje – „nie na wszystkie będziemy mogli odpowiedzieć”.

Inwestycja na lata i konflikt, który dopiero się rozpala

Budowa Przylądka Pomerania potrwa do 2030 roku. Już dziś wiadomo, że będzie to jedna z najważniejszych inwestycji w historii polskich portów – ale również jedna z najbardziej kontrowersyjnych. Konflikt między rządem, portem a mieszkańcami prawobrzeża Świnoujścia nie tylko nie wygasa, lecz wydaje się narastać wraz z każdym kolejnym etapem projektu.

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