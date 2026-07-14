Nowe przepisy uderzą w pasażerów. Ten popularny przedmiot znalazł się na "czarnej liście" linii lotniczych

Nowe zasady od ICAO. Przewożenie powerbanków w samolocie

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ogłosiła ujednolicenie przepisów dotyczących powerbanków na wszystkich lotach. Zmiana dotknie milionów podróżnych, którzy od teraz będą mogli wnieść na pokład maksymalnie dwa takie urządzenia. Dodatkowo wprowadzono kategoryczny zakaz ich ładowania w trakcie lotu. Celem tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz zakończenie chaosu informacyjnego, gdyż do tej pory przewoźnicy stosowali własne, często wykluczające się zasady.

Pożary baterii litowo-jonowych. Skąd decyzja o zakazie?

Jak podaje serwis polskiobserwator.de, powołując się na dane FAA, incydenty z udziałem baterii litowo-jonowych są coraz częstsze. Tylko w 2025 roku odnotowano dwie poważne sytuacje:

zapłon baterii doprowadził do pożaru samolotu na płycie lotniska,

maszyna linii Air China lądowała awaryjnie z powodu zapalenia się powerbanku w bagażu podręcznym.

Według branżowych portali, takich jak Aviation Herald i Simple Flying, niesprawne lub przegrzane akumulatory potrafią generować olbrzymie ciepło, dym, a w konsekwencji ogień. Właśnie dlatego ICAO zdecydowała się na wprowadzenie uniwersalnych obostrzeń.

Jakie powerbanki można wnieść do samolotu? Sprawdź limity

Nowe regulacje weszływ życie pod koniec marca 2026 roku. Najważniejsze zasady przewozu powerbanków to:

pojemność do 100 Wh (ok. 27 000 mAh przy 3,7 V) – dozwolona bez pytania linii lotniczej o zgodę,

pojemność 100–160 Wh (ok. 27 000–43 000 mAh) – konieczna zgoda przewoźnika,

pojemność powyżej 160 Wh (powyżej ok. 43 000 mAh) – bezwzględny zakaz wnoszenia na pokład,

limit wynosi 2 sztuki na pasażera,

sprzęt może znajdować się tylko w bagażu podręcznym,

zakaz używania sprzętu do ładowania innych urządzeń w czasie lotu,

tylko obsługa samolotu może korzystać z powerbanków w celach operacyjnych.

Należy pamiętać, że jeśli urządzenie nie posiada czytelnego oznaczenia pojemności, pracownicy ochrony na lotnisku mają prawo je skonfiskować.

Powerbank tylko w bagażu podręcznym. Eksperci EASA tłumaczą

Przedstawiciele EASA podkreślają powody, dla których powerbanki muszą znajdować się w kabinie pasażerskiej. Jeśli dojdzie do pożaru baterii litowej, załoga musi szybko zareagować i ugasić płomienie. Gdyby sprzęt spakowano do bagażu rejestrowanego, w luku bagażowym, szybka reakcja byłaby niemożliwa. Zakaz przewożenia takich urządzeń w luku pozostaje w mocy.

Emirates i Wizz Air reagowały szybciej. Kary za łamanie przepisów

Przed interwencją ICAO niektóre linie lotnicze samodzielnie zaostrzały przepisy. Przewoźnicy tacy jak Emirates i Singapore Airlines zakazali używania powerbanków podczas lotu już wcześniej. Wizz Air z kolei zezwala pasażerom na posiadanie tylko jednego urządzenia tego typu, a na pokładach amerykańskich samolotów nie można przechowywać ich w schowkach nad głowami. Wprowadzone przez ICAO regulacje ujednolicą te rozbieżności.

Czego nie wniesiesz do samolotu? Lista zakazanych przedmiotów

Zanim wyruszysz w podróż, sprawdź zestawienie rzeczy, których nie można wnosić na pokład lub podlegających rygorystycznym ograniczeniom. To praktyczne podsumowanie przedmiotów najczęściej rekwirowanych podczas kontroli bezpieczeństwa. Zapoznanie się z listą przed pakowaniem pomoże uniknąć niepotrzebnych nerwów na lotnisku i utraty wartościowych przedmiotów.

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