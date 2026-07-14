Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 10:44

14 lipca na plażach w Mrzeżynie panują znakomite warunki do wypoczynku i bezpiecznej kąpieli. Spokojna, słoneczna aura idealnie zbiega się z dzisiejszym startem Słonecznej Strefy Sportu, która od samego rana oferuje moc sportowych atrakcji na plaży centralnej. Wszystkie trzy kąpieliska w tej malowniczej miejscowości są w pełni otwarte, a jakość wody zachęca do korzystania z uroków Bałtyku.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Mrzeżynie. O bezpiecznej kąpieli bez sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla wszystkich wczasowiczów, w tym dla licznej grupy podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, którzy właśnie rozpoczęli swoje letnie kolonie nad morzem, mamy fantastyczne informacje. Po silnych wiatrach i falach, które jeszcze na początku miesiąca zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag w całym regionie, sytuacja całkowicie się uspokoiła. Obecnie na wszystkich plażach obowiązuje brak flagi (co oznacza bezpieczne, otwarte kąpielisko), a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Mrzeżynie:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, z kolei woda w Bałtyku ma 18°C. Prawie bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: charakteryzuje się identycznymi, doskonałymi parametrami. Temperatura powietrza to 22°C, wody 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s stwarza idealne warunki do pływania. Badania potwierdzają doskonałą jakość wody, a plaża zaprasza bez żadnych ograniczeń.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: położone po zachodniej stronie ujścia Regi, oferuje równie wysoki standard bezpieczeństwa. Temperatura powietrza osiąga 22°C, wody 18°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Woda jest w pełni czysta i zdatna do kąpieli.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Choć na przełomie czerwca i lipca satelity rejestrowały na otwartym Bałtyku gigantyczne, zielone wiry fitoplanktonu, to przybrzeżne wody Gminy Trzebiatów pozostają całkowicie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów. Bieżące analizy laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej czystość i absolutny brak toksycznych zakwitów, co pozwala na bezpieczną, nieskrępowaną zabawę w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Mrzeżynie stwarza znakomite warunki do wypoczynku nad wodą – umiarkowana temperatura powietrza (22°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) to idealny moment na plażowanie oraz aktywność fizyczną, taką jak zumba czy siatkówka w nowo otwartej strefie sportowej. Temperatura wody wynosi 18°C, co jest typową, orzeźwiającą wartością dla Bałtyku w połowie lipca.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem potrafią zmienić się bardzo szybko. Zawsze po przyjściu na plażę należy w pierwszej kolejności sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń i komunikatów. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze najwyższym priorytetem!

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