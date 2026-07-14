Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 10:37

Po ostatnich kapryśnych dniach i silnym wietrze, który mocno dawał się we znaki wypoczywającym nad polskim morzem, wtorek przynosi wyczekiwaną stabilizację aury na Pomorzu Zachodnim. Dzisiejszy raport z 14 lipca przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich spędzających urlop w Łazach – warunki na tamtejszych plażach uległy znacznej poprawie i są w pełni bezpieczne. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w tej miejscowości są dziś otwarte dla miłośników morskich kąpieli.

Drewniana wieżyczka ratownicza z białą flagą na plaży w Łazach. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Po okresie zmiennej i chłodniejszej pogody, która na początku tygodnia mocno ograniczała plażowe plany turystów, warunki w Łazach wreszcie sprzyjają rekreacji. Na wszystkich trzech wyznaczonych kąpieliskach nie obowiązują dziś żadne zakazy kąpieli. Woda została oficjalnie uznana za bezpieczną, a wiatr uległ zdecydowanemu osłabieniu. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

  • Łazy 223B (wejście od ul. Leśnej) – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Łazy 224 (na wysokości OW Jaroszowiec) – kąpielisko jest OTWARTE. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a wiatr osiąga spokojne 2 m/s. Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza bezpieczne warunki do pływania.
  • Łazy 225B – kąpielisko jest OTWARTE. Przyjemna temperatura powietrza (19°C) oraz wody (18°C) przy bardzo łagodnym wietrze (2 m/s) stwarzają idealne warunki do rodzinnego wypoczynku nad brzegiem morza. Brak przeciwwskazań sanitarnych.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów zakwit sinic to największa zmora letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe informacje dla osób wypoczywających w tej części wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu, a najnowsze analizy potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach przynosi wytchnienie od silnego, porywistego wiatru. Choć temperatura powietrza na poziomie 19°C i wody sięgająca 18°C mogą wydawać się umiarkowane, to przy łagodnym wietrze (2 m/s) odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna. Co ważne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał na dziś żadnych ostrzeżeń przed sztormem czy silnym wiatrem dla południowego Bałtyku, co potwierdza stabilizację pogody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo własne i naszych bliskich jest zawsze najważniejsze!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SINICE