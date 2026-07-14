Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Po okresie zmiennej i chłodniejszej pogody, która na początku tygodnia mocno ograniczała plażowe plany turystów, warunki w Łazach wreszcie sprzyjają rekreacji. Na wszystkich trzech wyznaczonych kąpieliskach nie obowiązują dziś żadne zakazy kąpieli. Woda została oficjalnie uznana za bezpieczną, a wiatr uległ zdecydowanemu osłabieniu. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

Łazy 223B (wejście od ul. Leśnej) – kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

(wejście od ul. Leśnej) – kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Łazy 224 (na wysokości OW Jaroszowiec) – kąpielisko jest OTWARTE . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 19°C , wody 18°C , a wiatr osiąga spokojne 2 m/s . Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza bezpieczne warunki do pływania.

(na wysokości OW Jaroszowiec) – kąpielisko jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga spokojne . Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza bezpieczne warunki do pływania. Łazy 225B – kąpielisko jest OTWARTE. Przyjemna temperatura powietrza (19°C) oraz wody (18°C) przy bardzo łagodnym wietrze (2 m/s) stwarzają idealne warunki do rodzinnego wypoczynku nad brzegiem morza. Brak przeciwwskazań sanitarnych.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów zakwit sinic to największa zmora letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe informacje dla osób wypoczywających w tej części wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu, a najnowsze analizy potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach przynosi wytchnienie od silnego, porywistego wiatru. Choć temperatura powietrza na poziomie 19°C i wody sięgająca 18°C mogą wydawać się umiarkowane, to przy łagodnym wietrze (2 m/s) odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna. Co ważne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał na dziś żadnych ostrzeżeń przed sztormem czy silnym wiatrem dla południowego Bałtyku, co potwierdza stabilizację pogody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo własne i naszych bliskich jest zawsze najważniejsze!

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