Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Na wszystkich, którzy spędzają urlop w tym popularnym kurorcie, czekają doskonałe informacje. Obie oficjalne plaże w mieście są w pełni otwarte dla miłośników kąpieli morskich. Warunki wietrzne uspokoiły się po niedawnych załamaniach pogody na Pomorzu Zachodnim, a ratownicy nie widzą żadnych podstaw do wywieszania czerwonych flag. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast woda w morzu ma 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s gwarantuje bezpieczne i spokojne falowanie. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 15 lipca.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w morzu ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje bezpieczne i spokojne falowanie. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 15 lipca. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości 1086 m na zachód od Molo): tutaj również panują świetne warunki. Woda jest przydatna do kąpieli, a jej temperatura wynosi 19°C przy temperaturze powietrza równej 20°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 4 m/s. Następna kontrola stanu sanitarnego wody odbędzie się już jutro, czyli 15 lipca.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które o tej porze roku potrafią zepsuć urlop w wielu nadmorskich kurortach. Napływają jednak bardzo dobre wiadomości dla osób przebywających na zachodnim wybrzeżu. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym, co pozwala na beztroskie kąpiele zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Stabilna temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 19°C tworzą zrównoważone warunki do letniej rekreacji. Delikatny wiatr (4 m/s) nie generuje niebezpiecznych fal ani prądów wstecznych, co jest kluczowe dla bezpiecznego pływania. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa zmienna i potrafi ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin. Dlatego złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzenie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących plaży.

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