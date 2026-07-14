Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 10:33

Po niedawnych trudnych warunkach i czerwonych flagach wywołanych przez wysokie fale, 14 lipca przynosi wyczekiwany przełom dla wszystkich wczasowiczów wypoczywających w Mielnie. Najnowsze pomiary pokazują, że silny wiatr zdecydowanie osłabł, a morze uspokoiło się na tyle, by ratownicy mogli ponownie otworzyć wszystkie miejskie kąpieliska. To doskonała okazja, by bezpiecznie i komfortowo skorzystać z uroków Bałtyku przy stabilnej, sprzyjającej aurze.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Mielnie. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po niedawnych utrudnieniach i czerwonych flagach spowodowanych wysoką falą oraz silnymi prądami wstecznymi, sytuacja na mieleńskim wybrzeżu uległa diametralnej poprawie. Bałtyk uspokoił się, a ratownicy podjęli decyzję o otwarciu wszystkich stanowisk kąpielowych. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Mielno 216 – woda jest czysta i przydatna do kąpieli; temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s.
  • Mielno 218 – kąpielisko w pełni otwarte; temperatura powietrza to 20°C, temperatura wody wynosi 18°C, przy bardzo słabym wietrze o sile 2 m/s.
  • Mielno 219 – bezpieczne warunki do pływania; temperatura powietrza sięga 20°C, woda ma 18°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Mielno Floryda – idealne miejsce na relaks; powietrze ogrzane do 20°C, woda o temperaturze 18°C, wiatr zaledwie 2 m/s.
  • Mielno Krokus – woda przydatna do kąpieli; na termometrach 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie, wiatr umiarkowany – 2 m/s.
  • Mielno Morska – woda i plaża zapraszają; temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.
  • Mielno Pionierów – kąpielisko jest otwarte; temperatura powietrza to 20°C, woda ma 18°C, przy spokojnym wietrze 2 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów obawa przed zakwitem toksycznych sinic to stały element planowania wakacji nad Bałtykiem, zwłaszcza po wcześniejszych doniesieniach o problemach na innych pomorskich plażach. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób wypoczywających w Mielnie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja jest na bieżąco kontrolowana przez ratowników oraz służby sanitarne, więc możecie bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie są dziś stabilne i bardzo zachęcające. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki do pływania. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na plaży. Ich obecność i czujność to gwarancja Waszego bezpiecznego powrotu z wakacji.

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