Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po niedawnych utrudnieniach i czerwonych flagach spowodowanych wysoką falą oraz silnymi prądami wstecznymi, sytuacja na mieleńskim wybrzeżu uległa diametralnej poprawie. Bałtyk uspokoił się, a ratownicy podjęli decyzję o otwarciu wszystkich stanowisk kąpielowych. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Mielno 216 – woda jest czysta i przydatna do kąpieli; temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s .

– woda jest czysta i przydatna do kąpieli; temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Mielno 218 – kąpielisko w pełni otwarte; temperatura powietrza to 20°C , temperatura wody wynosi 18°C , przy bardzo słabym wietrze o sile 2 m/s .

– kąpielisko w pełni otwarte; temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , przy bardzo słabym wietrze o sile . Mielno 219 – bezpieczne warunki do pływania; temperatura powietrza sięga 20°C , woda ma 18°C , wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

– bezpieczne warunki do pływania; temperatura powietrza sięga , woda ma , wiatr wieje z prędkością . Mielno Floryda – idealne miejsce na relaks; powietrze ogrzane do 20°C , woda o temperaturze 18°C , wiatr zaledwie 2 m/s .

– idealne miejsce na relaks; powietrze ogrzane do , woda o temperaturze , wiatr zaledwie . Mielno Krokus – woda przydatna do kąpieli; na termometrach 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie, wiatr umiarkowany – 2 m/s .

– woda przydatna do kąpieli; na termometrach w powietrzu i w wodzie, wiatr umiarkowany – . Mielno Morska – woda i plaża zapraszają; temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s .

– woda i plaża zapraszają; temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga prędkość . Mielno Pionierów – kąpielisko jest otwarte; temperatura powietrza to 20°C, woda ma 18°C, przy spokojnym wietrze 2 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów obawa przed zakwitem toksycznych sinic to stały element planowania wakacji nad Bałtykiem, zwłaszcza po wcześniejszych doniesieniach o problemach na innych pomorskich plażach. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób wypoczywających w Mielnie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja jest na bieżąco kontrolowana przez ratowników oraz służby sanitarne, więc możecie bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie są dziś stabilne i bardzo zachęcające. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki do pływania. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na plaży. Ich obecność i czujność to gwarancja Waszego bezpiecznego powrotu z wakacji.

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