Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 10:23

Po serii niespokojnych i wietrznych dni na polskim wybrzeżu, wtorek, 14 lipca, przynosi wyczekiwane uspokojenie aury w Chłopach. Zarówno na plaży przy wejściu 208B, jak i 214, warunki do kąpieli są dziś bardzo dobre, a czerwone flagi wreszcie zniknęły z masztów. Woda w tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli, co pozwala turystom na bezpieczny relaks w tym urokliwym kurorcie.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży. O bezpiecznej kąpieli w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i sztormowych falach, które na początku lipca paraliżowały bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem, dzisiejszy dzień przynosi idealne warunki dla miłośników morskich kąpieli. Wiatr zdecydowanie ucichł, a morze stało się spokojne. Na wszystkich oficjalnych kąpieliskach w Chłopach powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne i dozwolone.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Chłopy 208B: Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, dzięki czemu morze jest spokojne. Ostatnie badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Chłopy 214: Identyczne, doskonałe warunki panują na tym kąpielisku. Temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr o sile 2 m/s nie generuje niebezpiecznych fal ani prądów wstecznych. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Taka pogoda to doskonała okazja, by nadrobić stracony czas z początku miesiąca, kiedy to niesprzyjająca aura uniemożliwiała korzystanie z uroków morza.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem zakwit sinic to prawdziwy koszmar, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w Chłopach. Na monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć w innych częściach wybrzeża, zwłaszcza w województwie pomorskim, Sanepid musiał okresowo zamykać pojedyncze plaże z powodu tych niebezpiecznych mikroorganizmów, Chłopy pozostają wolne od tego problemu. Możecie Państwo bez obaw cieszyć się orzeźwiającą kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chłopach są wręcz podręcznikowe do relaksu: temperatura powietrza to 20°C, woda ma przyjemne 18°C, a delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada każdego urlopowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do morza i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, warto zachować czujność i korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, aby uniknąć tragedii, do jakich dochodzi na niestrzeżonych odcinkach plaż.

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