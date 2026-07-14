Margherita czy... hawajska? Znamy ranking najpopularniejszych pizz w 2026 roku

Margherita wciąż na szczycie

Mimo że lokale gastronomiczne nieustannie wzbogacają swoje menu o wymyślne propozycje, wciąż najbardziej cenimy sprawdzone, klasyczne rozwiązania smakowe. Według analizy przeprowadzonej przez twórców aplikacji PanParagon, w 2026 roku niekwestionowanym liderem zamówień była Margherita, stanowiąc ponad jedną czwartą (26,1 proc.) wszystkich sprzedanych placków.

Drugie miejsce na podium zajęła pikantna Pepperoni Diavola, osiągając wynik 16,7 procent, natomiast trzecia pozycja przypadła dobrze znanej Farmerskiej (11,1 proc.). Wymienione trzy rodzaje pizzy wygenerowały w sumie przeszło połowę wszystkich odnotowanych transakcji.

Autor: PanParagon.pl/ Canva.com

Polacy wierni tradycji, ale coraz odważniejsi

Chociaż proste, włoskie klasyki wciąż królują w zestawieniach, zauważalne są pewne zmiany w naszych kulinarnych wyborach. W pierwszej dziesiątce najchętniej zamawianych pizz pojawiły się zarówno tradycyjne, dobrze zakorzenione w Polsce smaki, jak i odważniejsze, bardziej wyraziste kombinacje. Na liście znalazły się między innymi:

pizza z mięsem kebab,

intensywna w smaku kompozycja Cztery sery,

budząca zawsze sporo kontrowersji Hawajska, w której słodki ananas łączy się z szynką.

Świadczy to o tym, że obok przywiązania do tradycyjnych smaków, coraz częściej mamy ochotę na drobne kulinarne urozmaicenia.

Sos czosnkowy – król dodatków

Badanie preferencji konsumenckich objęło również kwestię dodatków, a mianowicie sosów serwowanych do pizzy. W tym przypadku wybór był jednoznaczny i niemal siedem na dziesięć rachunków z płatnymi dodatkami uwzględniało popularny sos czosnkowy (68,8 proc.).

Autor: PanParagon.pl/ Canva.com

Zdecydowanie rzadziej decydowano się na sos pomidorowy, który znalazł się na ponad 20 procentach paragonów, a zaledwie niecałe 9 procent stanowiła oliwa. Twórcy raportu zwracają jednak uwagę na istotny szczegół, że dane te dotyczą wyłącznie płatnych sosów, ponieważ w wielu restauracjach klienci otrzymują je w cenie zamówienia, przez co nie są one widoczne na dowodach zakupu.

Klasyka trzyma się mocno, ale egzotyka puka do drzwi

Z przedstawionych informacji wypływa wniosek, że nadal najchętniej sięgamy po sprawdzone, klasyczne warianty smakowe. Zauważalny jest jednak rosnący trend wśród klientów, którzy decydują się na bardziej nowoczesne i odważniejsze pozycje w menu.

Pytanie, czy w najbliższych latach tradycyjne kompozycje obronią swoją pozycję lidera, czy może ustąpią miejsca nowatorskim i egzotycznym smakom, na razie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

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