Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś doskonałe warunki do wypoczynku. Na kąpielisku w Grzybowie nie obowiązują żadne zakazy, co pozwala na bezpieczną rekreację w wodzie. Choć w ostatnich dniach na wielu pomorskich plażach czerwone flagi powiewały ze względu na silne prądy wsteczne czy wysokie fale, Grzybowo osłonięte jest dziś spokojną aurą.

Oto szczegółowy raport dla plażowiczów:

Kąpielisko Grzybowo – status: OTWARTE. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 9 lipca wykazało, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne pobranie próbek przez inspektorów zaplanowano na 20 lipca. Na strażnicy nie wywieszono czerwonej flagi, więc wejście do morza jest dozwolone.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które o tej porze roku potrafią szybko popsuć wakacyjne plany. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów, woda w tutejszym rewirze pozostaje czysta i bezpieczna dla zdrowia. Spokojnie można korzystać z uroków Bałtyku bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Grzybowie sprzyjają umiarkowanemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku osiągnęła niemal zbliżoną temperaturę, oscylując w granicach 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, a odczucie chłodu jest minimalne.

Pamiętaj jednak, że warunki nad polskim morzem potrafią ulec zmianie w bardzo krótkim czasie. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty to regularne sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów ratowników pełniących dyżur na plaży. Bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich bliskich zawsze powinno być na pierwszym miejscu.

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