Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 10:36

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormowej aurze, która na początku miesiąca zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na plażach całego wybrzeża, w tym w Dźwirzynie, sytuacja nareszcie się ustabilizowała. Dzisiejszy raport z 14 lipca przynosi świetne wieści dla urlopowiczów – Bałtyk uspokoił się po silnych wiatrach i prądach wstecznych, co umożliwia bezpieczną kąpiel. Jedyne strzeżone kąpielisko w Dźwirzynie jest dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody turystów.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Dźwirzynie. O bezpiecznych warunkach do kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop w tej urokliwej miejscowości mamy dziś doskonałe wiadomości. Morze po okresie silnego falowania, które na początku lipca paraliżowało zachodniopomorskie plaże, jest już całkowicie spokojne. Ratownicy nie wywiesili dziś żadnej flagi ostrzegawczej, co przy sprzyjającej aurze oznacza pełne bezpieczeństwo i zielone światło dla plażowiczów. Oto szczegółowe warunki panujące na tutejszej plaży:

  • Kąpielisko DźwirzynoOTWARTE. Oficjalne badanie sanepidu potwierdza, że tutejsza woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne testy zaplanowano na 20 lipca. Warunki do pływania są wręcz idealne – temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna i bezpieczna nawet dla najmłodszych.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich osób, które obawiają się letnich zakwitów mikroorganizmów. Chociaż wysokie temperatury w innych rejonach polskiego wybrzeża bywają sprzyjające dla rozwoju sinic, na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano żadnych śladów zakwitu. Woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają zarówno obserwacje ratowników, jak i ostatnie badania sanepidu. Wszystkie kąpieliska nad otwartym Bałtykiem w tym pasie są obecnie całkowicie wolne od tego problemu, dzięki czemu możecie cieszyć się relaksem bez żadnych obaw o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Dźwirzynie sprzyja relaksowi na piasku – na niebie możemy spodziewać się przejaśnień i umiarkowanego zachmurzenia, przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C. Przyjemne 19°C w wodzie gwarantuje idealne orzeźwienie, a bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s minimalizuje ryzyko powstawania fal. Pamiętajcie jednak, że pogoda nad morzem potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne kontrolowanie masztu ratowniczego – brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosujcie się do poleceń ratowników, którzy czuwają nad Waszym bezpieczeństwem!

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