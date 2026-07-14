Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po przejściu kapryśnego frontu atmosferycznego, który w ostatnich dniach psuł humory urlopowiczom nad całym polskim morzem, aura wreszcie zaczęła sprzyjać wypoczynkowi. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Dąbkach ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie parametrów dla każdego z kąpielisk, zebranych podczas dzisiejszych pomiarów:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 21°C , z kolei woda ma orzeźwiające 18°C . Łagodny wiatr wieje z prędkością 4 m/s . Jakość wody została pozytywnie oceniona 10 lipca, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca.

Woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , z kolei woda ma orzeźwiające . Łagodny wiatr wieje z prędkością . Jakość wody została pozytywnie oceniona 10 lipca, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca. Dąbki Wschód – kąpielisko II: To najcieplejsze miejsce dzisiejszego zestawienia, gdzie temperatura wody osiąga 19°C . Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i łagodnym wietrze 4 m/s , panują tu znakomite warunki do relaksu. Oficjalne badanie czystości wody z 10 lipca potwierdziło jej przydatność (następne badanie odbędzie się 21 lipca).

To najcieplejsze miejsce dzisiejszego zestawienia, gdzie temperatura wody osiąga . Przy temperaturze powietrza wynoszącej i łagodnym wietrze , panują tu znakomite warunki do relaksu. Oficjalne badanie czystości wody z 10 lipca potwierdziło jej przydatność (następne badanie odbędzie się 21 lipca). Dąbki Zachód – kąpielisko I: Tradycyjnie bezpieczne miejsce do letniej rekreacji. Temperatura powietrza to 21°C , a woda ma stabilne 18°C . Prędkość wiatru wynosi przyjazne dla plażowiczów 4 m/s . Stan sanitarny wody nie budzi zastrzeżeń od czasu badania z 10 lipca, a następna weryfikacja nastąpi 21 lipca.

Tradycyjnie bezpieczne miejsce do letniej rekreacji. Temperatura powietrza to , a woda ma stabilne . Prędkość wiatru wynosi przyjazne dla plażowiczów . Stan sanitarny wody nie budzi zastrzeżeń od czasu badania z 10 lipca, a następna weryfikacja nastąpi 21 lipca. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza rzędu 21°C i wody na poziomie 18°C. Podobnie jak w innych punktach, wiatr o sile 4 m/s nie utrudnia wypoczynku. Badania wody potwierdzające jej czystość pochodzą z 10 lipca, a kolejne zaplanowano na 21 lipca.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla planujących urlop w Dąbkach napływają doskonałe wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Choć w innych rejonach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wysokie temperatury i słaby wiatr potrafią wywołać nagłe problemy z sinicami, mikroklimat oraz aktualne prądy w Dąbkach skutecznie chronią tutejsze plaże przed uciążliwym kożuchem bakteryjnym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dąbkach przynosi optymalną temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz temperaturę wody w granicach 18-19°C. Przy umiarkowanym wietrze o sile 4 m/s, który nie generuje niebezpiecznego falowania, warunki do wypoczynku są wręcz wymarzone. Warto jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa bardzo dynamiczna. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na wieżę ratowniczą i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Trzeba bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i nie należy ryzykować zdrowia oraz życia, ignorując ich ostrzeżenia – bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od ludzkiej odpowiedzialności.

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