Zdążył przekroczyć granicę w Kołbaskowie. Niedługo potem Polak trafił do celi

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-13 12:22

Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się gwałtownie niedługo po przekroczeniu granicy w Kołbaskowie. W trakcie sprawdzania na przejściu w Pomellen niemieccy mundurowi odkryli, że mężczyzna jest ścigany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Trafił on natychmiast za kratki, gdzie pozostanie przez niemal rok.

Radiowóz Polizei pod namiotem kontrolnym. Na miniaturze ręce zatrzymanego w kajdankach. Szczegóły na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Kontrola polskiego samochodu na autostradzie A11

W ubiegłą środę, 8 lipca o godzinie 13:00, niemieccy mundurowi prowadzili działania kontrolne na autostradzie A11 zaraz za przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen. Funkcjonariusze zatrzymali auto z polskimi rejestracjami, w którym na miejscu pasażera podróżował 40-latek. Standardowe sprawdzenie danych osobowych błyskawicznie przyniosło niespodziewane rezultaty. Okazało się, że od 2022 roku obywatel Polski jest wpisany do systemu jako osoba poszukiwana przez prokuraturę w Kassel. Podstawą był prawomocny nakaz aresztowania, który czekał na realizację.

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40-latek był poszukiwany przez niemiecką prokuraturę

Z informacji zebranych przez niemieckich śledczych wynika, że zatrzymany mężczyzna brał udział w sześciu aktach ciężkiej kradzieży bandyckiej. Takie naruszenia prawa skutkują zazwyczaj długimi wyrokami pozbawienia wolności. W przypadku 40-latka do odsiadki pozostało dokładnie 329 dni kary. To właśnie ten zaległy wyrok będzie musiał teraz odbyć.

Podróż Polaka zakończyła się zatrzymaniem

Lars Petersen z policji w Pasewalku poinformował o sprawnym przebiegu interwencji.

– Podczas kontroli granicznej ustaliliśmy, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary. Jego podróż zakończyła się na przejściu w Pomellen – przekazał Petersen.

Zaznaczył, że cała procedura odbyła się spokojnie i bez dodatkowych incydentów. Jak wskazał, funkcjonariusze odkryli podczas kontroli granicznej, że poszukiwany mężczyzna musi odbyć karę pozbawienia wolności, co doprowadziło do natychmiastowego przerwania jego podróży właśnie w Pomellen.

Polak został przetransportowany do zakładu karnego w Neustrelitz

Zaraz po interwencji mundurowych obywatel Polski został eskortowany do najbliższego komisariatu. Jeszcze tego samego dnia, w okolicach godziny 17:00, odeskortowano go do placówki penitencjarnej w Neustrelitz. Za więziennymi murami mężczyzna spędzi kilkanaście najbliższych miesięcy, odbywając zaległy wyrok.

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