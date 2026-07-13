Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-13 11:34

Choć gwałtowny sztorm wywołany przez cyklon Ulf, który w ostatnich dniach nawiedził polskie wybrzeże, powoli słabnie, wzburzony Bałtyk wciąż daje się we znaki plażowiczom. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w Mielnie 13 lipca obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli z powodu wysokich fal. Czerwone flagi powiewają na całym miejskim odcinku wybrzeża, przypominając, że bezpieczeństwo nad wodą jest absolutnym priorytetem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem w Mielnie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Wszystkie strzeżone plaże w Mielnie zostały dziś objęte zakazem kąpieli. Decyzja ratowników o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z lokalnych kąpielisk jest bezpośrednim następstwem niedawnego załamania pogody i silnego falowania. Choć lokalna prędkość wiatru spadła do spokojnych 4 m/s, to rozkołysane po sztormie morze wciąż generuje fale przekraczające bezpieczną barierę.

Na poniższych kąpieliskach wprowadzono zakaz wchodzenia do wody z powodu występowania fal powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami:

  • Mielno 216 – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 6 lipca).
  • Mielno 218 – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).
  • Mielno 219 – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).
  • Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).
  • Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).
  • Mielno Morska – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).
  • Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 czerwca).

Brak silnego wiatru na lądzie może być mylący, jednak prądy wsteczne i wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto spróbuje zignorować ostrzeżenia.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Choć tegoroczny sezon przyniósł wczesne zakwity w innych częściach Bałtyku, m.in. w Zatoce Gdańskiej, to wody w okolicach Mielna pozostają czyste pod tym względem. Ostatnie oficjalne badania sanepidu potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Jedyną barierą uniemożliwiającą wejście do morza są obecnie wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie i niebezpieczne fale wywołane niedawnym sztormem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie charakteryzuje się umiarkowanie letnią aurą. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s, morze potrzebuje czasu, aby się uspokoić po uderzeniu żywiołu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, siła prądów wstecznych potrafi zaskoczyć każdego. Zawsze stosuj się do komunikatów i poleceń ratowników WOPR na plaży.

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