Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Wszystkie cztery strzeżone plaże w Sarbinowie zostały dziś tymczasowo wyłączone z użytku, a nad brzegiem powiewają czerwone flagi. Po ostatnich sztormowych dniach na Bałtyku warunki wciąż nie pozwalają na bezpieczną rekreację w wodzie.

Głównym powodem wprowadzenia zakazu na wszystkich stanowiskach są wysokie fale przekraczające 70 cm, na których pojawiają się pieniste, białe grzyby. Taki stan morza generuje ogromne ryzyko powstania silnych prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb wody nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Oto lista zamkniętych dzisiaj kąpielisk w Sarbinowie:

Sarbinowo 2 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami. Sarbinowo 211 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami. Sarbinowo 212 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami. Sarbinowo 213B – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm z białymi grzywami.

Wszystkie te lokalizacje borykają się dziś z tym samym problemem rozkołysanego morza. Co ważne, pod kątem czystości woda w Sarbinowie została w oficjalnej ocenie uznana za przydatną do kąpieli, więc jedyną przeszkodą jest obecnie wyłącznie dynamiczny żywioł i niespokojna aura.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów, płyną świetne wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni czysta i bezpieczna. Chłodniejsze prądy i silne falowanie z ostatnich dni skutecznie zapobiegły powstawaniu niebezpiecznych kożuchów sinicowych, które zazwyczaj rozwijają się podczas długotrwałych upałów. Gdy tylko fale opadną, woda będzie w pełni gotowa na przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja raczej spacerom i zbieraniu bursztynów wyrzuconych przez sztorm niż wylegiwaniu się na piasku. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Co ciekawe, po niedawnym uderzeniu głębokiego niżu temperatura wody w Bałtyku zauważalnie spadła i wynosi obecnie 18°C. Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz kąpieli. Chociaż wiatr na brzegu nie wydaje się silny, wysokie fale kryją pod sobą niebezpieczne prądy – należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich.

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