Legendarny "Krzywy Las" dostanie drugie życie. Naukowcy chcą odtworzyć jedną z największych przyrodniczych ciekawostek w Polsce

Porozumienie naukowców i leśników

Nadleśnictwo Gryfino oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczęły wspólny projekt, który ma odpowiedzieć na pytanie, jak odtworzyć charakterystyczne, wygięte sosny z Nowego Czarnowa. To właśnie tam znajduje się Krzywy Las – powierzchniowy pomnik przyrody, dziś liczący zaledwie 95 drzew.

Prof. Marcin Kubus z ZUT podkreśla, że miejsce jest „ewenementem i przestrzenią magiczną”, a naukowcy od lat zastanawiają się, jak powstały jego niezwykłe formy. Teraz chcą nie tylko poznać ich anatomię, lecz także odtworzyć je w możliwie najwierniejszej formie.

Drzewa umierają. Trzeba działać

Krzywy Las powstał około 1934 roku. Na powierzchni 1600 m² rosło wtedy około 400 zdeformowanych sosen. Dziś zostało ich niespełna sto, a proces starzenia jest nieodwracalny. Drzewa osiągnęły wiek terminalny i stopniowo zamierają.

Aby ratować dziedzictwo tego miejsca, leśnicy już w 2021 roku założyli powierzchnię zastępczą. Posadzono tam sosny genetycznie spokrewnione z oryginalnymi drzewami oraz sadzonki z innych źródeł. To właśnie one mają zostać poddane kontrolowanym deformacjom.

Jak powstanie nowy Krzywy Las?

Naukowcy planują szczegółowe badania struktury włókien drzewnych, aby ustalić, na jakim etapie życia sosny były wyginane. Następnie rozpoczną proces formowania młodych drzew – poprzez przycinanie, wyginanie, a nawet łamanie pędów.

Prof. Kubus zapowiada, że pierwsze efekty będą widoczne już po 2–3 latach. Docelowo nowy Krzywy Las ma liczyć około 400 drzew, ale aby osiągnąć taki wynik, deformacji zostanie poddanych nawet 2 tys. młodych sosen.

Daniel Pogorzelec, zastępca nadleśniczego, podkreśla, że najlepszą metodą będzie „rozproszenie ryzyka”, czyli testowanie różnych technik formowania. Część prac odbędzie się w terenie, część w hali wegetacyjnej uczelni.

Efekt za naszego życia

Choć pełne utrwalenie krzywizny zajmie kilkadziesiąt lat, pierwsze wygięte pnie będzie można zobaczyć znacznie szybciej. Leśnicy oceniają, że pierwsze wyraźne efekty pojawią się jeszcze „za naszego życia”.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Pomorze Zachodnie odzyska jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych atrakcji – miejsce, które od lat fascynuje turystów i badaczy.

40

Czy rozpoznasz drzewo po liściu? Pytanie 1 z 10 Na początek łatwe pytanie: na jakim drzewie rosną takie liście? jesion dąb brzoza Następne pytanie