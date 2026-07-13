Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Wiatr na wybrzeżu nieco osłabł, jednak wzburzone po ostatnich sztormach morze wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie dla śmiałków próbujących wejść do wody. Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych plażach w tej malowniczej osadzie. Pamiętajmy, że czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – za jego zignorowanie grożą nie tylko wysokie mandaty, ale przede wszystkim utrata zdrowia lub życia.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk w Chłopach wraz z panującymi na nich warunkami:

Chłopy 208B – KĄPIELISKO ZAMKNIĘTE . Powodem wywieszenia czerwonej flagi są wysokie fale przekraczające 70 cm, na których pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Temperatura powietrza na tym stanowisku wynosi 19°C, natomiast temperatura wody to 18°C (co jest bezpośrednim efektem tąpnięcia temperatur wywołanego przez niedawny sztorm). Wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

– . Powodem wywieszenia czerwonej flagi są wysokie fale przekraczające 70 cm, na których pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Temperatura powietrza na tym stanowisku wynosi 19°C, natomiast temperatura wody to 18°C (co jest bezpośrednim efektem tąpnięcia temperatur wywołanego przez niedawny sztorm). Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Chłopy 214 – KĄPIELISKO ZAMKNIĘTE. Identycznie jak na sąsiedniej plaży, tutaj również obowiązuje czerwona flaga z powodu niebezpiecznych fal powyżej 70 cm i spienionych grzyw na wodzie. Termometry wskazują 19°C w cieniu, a temperatura wody wynosi 18°C. Wiatr osiąga spokojne 4 m/s. To dobitnie pokazuje, jak zdradliwe potrafi być morze – mimo pozornie łagodnych warunków wietrznych na brzegu, podwodne prądy i fale po niedawnej nawałnicy wciąż stwarzają śmiertelne zagrożenie.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów glonów czy innych zanieczyszczeń biologicznych. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym. Podczas gdy sąsiednie powiaty i niektóre kąpieliska w województwie zachodniopomorskim muszą mierzyć się z okresowymi zakazami z powodu obecności bakterii, w Chłopach czystość wody nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Ostatnia ocena stanu wody jednoznacznie potwierdza jej przydatność do kąpieli, co oznacza, że jedyną przeszkodą do wejścia w morze są dziś wyłącznie warunki fizyczne i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi typowo przejściową aurę z temperaturą powietrza sięgającą 19°C i chłodniejszą wodą w Bałtyku o temperaturze 18°C. Choć wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co stwarza pozornie spokojne warunki do wypoczynku na piasku, to stan morza po przejściu ostatniego sztormu wciąż wymaga najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, którego zlekceważenie grozi mandatem oraz śmiertelnym niebezpieczeństwem. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach!

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