Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Po burzliwym tygodniu, w którym potężny sztorm na Bałtyku zalał plaże i zmusił ratowników do wywieszenia czerwonych flag w całym regionie, sytuacja w Ustroniu Morskim uległa wyraźnej poprawie. Słabnący wiatr sprawił, że wzburzone fale opadły i warunki na wybrzeżu znów sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Trzeba jednak pamiętać, że gwałtowne tąpnięcie temperatury wody to bezpośredni skutek niedawnej nawałnicy, która skutecznie wymieszała cieplejsze warstwy powierzchniowe z zimnymi masami głębinowymi. Dziś woda ma 18°C, co dla wielu osób może być wyzwaniem, ale przy zachowaniu zdrowego rozsądku kąpiel jest w pełni bezpieczna.

Na turystów czekają cztery monitorowane plaże, na których nie obowiązują żadne zakazy:

Kąpielisko „Centralna” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody 18°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s .

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , temperatura wody , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Kąpielisko „Fregata” – doskonałe warunki dla poszukujących orzeźwienia. Temperatura powietrza to 20°C , wody 18°C , a wiatr osiąga zaledwie 3 m/s .

– doskonałe warunki dla poszukujących orzeźwienia. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Kąpielisko „Muszla” – bezpieczne i otwarte. Parametry są identyczne: temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C , a wiatr to zaledwie 3 m/s .

– bezpieczne i otwarte. Parametry są identyczne: temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr to zaledwie . Kąpielisko „Nadbrzeżna” – to tutaj na początku lipca dumnie wciągnięto prestiąową Błękitną Flagę. Dziś również panują tu świetne warunki: powietrze ma 20°C, woda 18°C, a spokojny wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

Łagodne warunki wiatrowe sprawiają, że na żadnej z plaż nie wywieszono dziś czerwonej flagi, dzięki czemu turyści mogą w pełni korzystać z uroków polskiego morza.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się zielonej mazi w wodzie mamy bardzo dobre wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gwałtowne ochłodzenie Bałtyku i silne falowanie wywołane niedawnym sztormem skutecznie uniemożliwiły rozwój tych mikroorganizmów, które do zakwitu potrzebują wysokich temperatur i flauty. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków morza, nie martwiąc się o toksyczne glony.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim sprzyja spacerom i umiarkowanemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i łagodnym wietrze 3 m/s warunki są bardzo stabilne, choć woda o temperaturze 18°C wymaga stopniowego oswajania organizmu przed wejściem do fal. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu – zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Brak flagi lub biała flaga oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie