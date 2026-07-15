Agresywny 28-latek rzucił się na księdza. Kościelny ratował duchownego

Atak bez powodu. Ksiądz uderzony w głowę

Według ustaleń policji pijany 28‑latek podszedł do księdza stojącego przy kościele i bez żadnego powodu uderzył go w głowę. Duchowny został zaatakowany znienacka, a całe zajście rozegrało się w miejscu publicznym, tuż obok świątyni.

Kościelny ruszył na pomoc. Został powalony i kopany

Na pomoc księdzu natychmiast ruszył kościelny. Niestety, również on padł ofiarą agresywnego napastnika. Mężczyzna powalił go na ziemię, zadał mu kilka ciosów ręką, a gdy kościelny próbował wstać, został kopnięty w okolice głowy.

Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne.

Policja zatrzymała agresora. Przyznał się do winy

Na miejsce szybko przybyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Mundurowi zatrzymali 28‑latka i doprowadzili go do jednostki policji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokurator zastosował dozór policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji prokurator z Prokuratury Rejonowej w Choszcznie zdecydował o zastosowaniu wobec napastnika dozoru policji, a także zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

Sprawa trafiła do dalszego postępowania. O losie agresywnego 28‑latka zdecyduje sąd.

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