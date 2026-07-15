Niezwykłe odkrycia w Wolinie. Odsłaniają tajemnice wikingów

Wikingowie w Wolinie

Prace na Srebrnym Wzgórzu to część trzyletniego projektu prowadzonego przez naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu w Aarhus. Archeolodzy badają wykop u podnóża wzgórza – dziś pustego, lecz tysiąc lat temu tętniącego życiem centrum rzemieślniczo‑handlowym.

Dr Wojciech Filipowiak z PAN podkreśla, że zespół liczy na odkrycie fragmentów dawnego portu – kluczowego elementu każdego średniowiecznego miasta. Badacze zeszli już do warstw z X wieku, okresu, gdy Wolin był miejscem spotkań duńskich królów i areną rywalizacji rodzącego się państwa polskiego.

Schodzą w głąb ziemi i czasu

W najbliższych tygodniach archeolodzy dotrą do warstw z IX i VIII wieku – momentu narodzin Wolina. To właśnie tam mogą kryć się odpowiedzi na pytania, które od lat dzielą naukowców: jak powstało miasto i jaki wpływ mieli na to Skandynawowie.

Warunki są wyjątkowo sprzyjające. Mokre, beztlenowe warstwy doskonale zachowują organiczne elementy konstrukcji. Dzięki temu w Wolinie można znaleźć pozostałości drewnianych chat, ulic i warsztatów, które w innych miejscach Europy dawno by zniknęły.

Domy jak u wikingów

W ubiegłym roku odkryto cztery chaty oddzielone rowami odwadniającymi. Ich konstrukcja – prawdopodobnie z XI wieku – była wcześniej w Wolinie nieznana. Co więcej, przypomina budowle z ośrodków skandynawskich zakładanych przez wikingów nad Bałtykiem.

To mocna przesłanka, że Srebrne Wzgórze mogło być ważnym punktem dla Skandynawów. W tym sezonie archeolodzy usunęli te konstrukcje i schodzą do jeszcze starszych warstw osadniczych.

Skarby sprzed tysiąca lat

Na miejscu znaleziono paciorki bursztynowe, metalowe ozdoby oraz liczne przedmioty codziennego użytku: naczynia gliniane, przęśliki, a nawet osełki sprowadzane z norweskich kamieniołomów. To dowód na szerokie kontakty handlowe Wolina i jego bogactwo.

Historia pisana na nowo

Choć badania archeologiczne w Wolinie trwają od 1828 roku, dopiero dziś – dzięki nowoczesnym metodom datowania i analizom izotopowym – można weryfikować stare hipotezy i stawiać nowe. Naukowcy nie kryją ekscytacji: to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, a jego tajemnice wciąż czekają na odkrycie.

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